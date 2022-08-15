نصائح للسيدات خلال فترة الحمل للمحافظة على صحتهن: «راقبي وزنك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر فترة الحمل من أكثر المراحل الحساسة لدى الأمهات، إذ تنتظر معظمهن الحمل بفارغ الصبر لبناء أسرتهن الصغيرة، لذا يحرصن على الاهتمام بأبنائهن منذ إعلامهن بأول يوم حمل، ويضاعفن الاهتمام بأنفسهن، عبر تناول الأطعمة المختلفة التي يعتقدن أنها تكون في صالح صحة أطفالهن، ولكن هناك بعض الأطعمة التي لا ينبغي عليهن تناولها.

زيادة الوزن تضر بالجنين

وكان الاهتمام بالوزن من ضمن الأشياء التي يلزم الالتفات لها من قبل الأمهات خلال مرحلة الحمل، نظرًا لأن السمنة من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري، السكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم، كما كشف الأطباء أن النساء اللاتي يعانين من السمنة المفرطة هن الأكثر عُرضة للإصابة بالأمراض أكثر من السيدات اللاتي يتمتعن بوزن صحي، وذلك حسبما أوضحت دراسة بجامعة إسكتلندا، وفقًا لموقع «CNN» العربية.

أما السيدات اللاتي يتمتعن بجسم نحيف وهزيل، زادت نسبة تواجدهن داخل المستشفى عقب الولادة بنسبة 8% عن الأخريات، ويجب متابعة وزن السيدات منذ معرفة حملهن، للمحافظة على صحتهن من الإصابة بالأمراض، وبالتالي الحصول على طفل معافى.

روشتة صحية للسيدات الحوامل

وقالت الدكتورة تينا فهمي خبيرة التغذية العلاجية، خلال استضافتها لدى برنامج «هي وبس» مع الإعلامية رضوى الشربيني على «سي بي سي سفرة»، إنه يلزم على المرأة الاهتمام بتناول البروتينات والنشويات ولكن بشكل منظم، مع الحرص على تناول قدر كاف من الماء على مدار اليوم حتى يحصلن على الترطيب الكافي الذي يحتاجه أجسامهن.

وتابعت «تينا» أنه يفضل الابتعاد عن تناول الوجبات المصنعة والسريعة، وكذلك الدهون لتجنب الإصابة بالسمنة أو الضرر بالجنين: «نركز على الأكل الطبيعي والصحي أفضل»، إذ يفضل الاهتمام بتناول السمك، الفراخ: «متزوديش من الوجبة أكتر من اللازم في الأسبوع الواحد».