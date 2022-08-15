الامارات | 6 قرود تتقاتل على بصلة في يد شاب ! .. شاهد الفيديو



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من القرود تجمهرت فوق شاب في إحدى حدائق الحيوانات في الإكوادور بسبب بصلة.

ويظهر الشاب جالسا فوق أحد مقاعد الحديقة وفي يده بصلة، ثم قفز أحد القرود إلى حضنه محاولا التقاطها، ولم يلبث أن جاء قرد آخر أقل حجما لينازع القرد الأكبر.

ثم تزايد عدد القرود المتنازعة حول الشاب وبصلته، حتى بلغ عددها ستة قرود جلست جميعها على صدر وحضن الشاب، فيما راح بعضها يراوغ الآخر للحصول على البصلة، وتسبب الموقف في إثارة ضحك الشاب ومن كان يلتقط المقطع المصور.