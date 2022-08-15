«بطلة حيلهم بينهم».. صاحبة تريند «اسكتي إنتي»: اتخضيت لما انتشر دلوقتي «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«هو إنتي شايفة غير كدة يا أستاذة.. اسكتي إنتي يعني ايه اسكتي إنتي».. جملة باتت تضج بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخاصة بمنصة الفيديوهات «تيك توك» لحوار مُقتطع من إحدى حلقات برنامج المقالب الحوارية الشهير «حيلهم بينهم.. الصلح خير» الجزء الثاني، عام 2012 تحديدًا بحلقة الفنانة روجينًا، وبعض الوجوه الصاعدة التي شاركت في تمثيل وتأدية المقلب.

انتشار المقطع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.. ريم وبربري الأبرز

وخلال الأيام الماضية، وعقب مرور سنوات طويلة على المقطع، عاد المتابعون وبعض المشاهير، وعلى رأسهم صناع المحتوى الثنائي «ريم وبربري» بتداول المقطع مُجددًا، عبر «تيك توك»، ما أثار تفاعلا كبيرا، وعادت للأذهان تفاصيل الحلقة مُجددًا.

صاحبة تريند «اسكتي انتي».. تعلق على الأمر

وفي هذا الصدد، علقت ريم حسان، صاحبة تريند «اسكتي إنتي»، التي ظهرت بالمقطع وانتشر صوتها مؤخرًا، لـ«هُن» قائلة: « البرنامج ده عملته من عشر سنين، طبعًا اتخضيت من الانتشار ده، سمعته بالصدفة ومتخيلتش إنه طلع مرة تانية».

وتابعت «حسان»: «الموضوع جه بالصدفة، كنت رايحة مع صاحبتي، وهناك طلبوا مني أكمل تيست وفجأة مضيت في ثواني، وكنت مخضوضة إنهم وثقوا فيا، لعمل 30 حلقة وقد كان».

واستطردت الفنانة الشابة، صاحبة المقطع: «من بعدها قعدت ومشاركتش في حاجة، لكن الفترة الجاية هيكون فيه أعمال فنية سينما ودراما، بعد انتشار المقطع، وكمان هشارك مع أمل أبو رجيلة اللي عملت دور والدتي في فيديوهات تانية ساخرة».

ويستعرض «هُن» بعض المعلومات عنها، وفقًا لحديثها:

- تُدعى ريم حسان.

- واحدة من مشاهير التيك توك، ولديها أكثر من 200 ألف متابع.

@reemhassaan1 صاحبة الترند #حيلهم_بينهم #حيلهم_بينهم_الصلح_خير #يعني_ايه_اسكتي_انتي #انا_اصلا_مجنونة original sound - KENAN

- تقطن بالقاهرة.

- درست في أكاديمية الفنون

- شاركت في تمثيل وأداء المقلب بالموسم الثاني من برنامج «حيلهم بينهم.. الصلح خير»، عام 2012 مع الفنانة أمل أبو رجيلة، التي أدت دور والدتها.

- ممثلة شابة ومؤدية حركية (راقصة استعراضية).

- عملت موديل وظهرت بحفل المومياوات.