نعيم عيسى عن زوجته الراحلة: 60 سنة عمرها ما زعلتني.. وهفضل حزين عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تأثر الفنان القدير نعيم عيسى، خلال حديثه عن الذكريات التي كانت تجمعه مع زوجته الراحلة، قائلا إنه فقد زوجته منذ 5 أشهر، «تزوجنا لمدة 60 سنة، وشعرت بحزن شديد بعد رحيلها وعمرها ما زعلتني في يوم من الأيام».

60 سنة عايشين آخر حلاوة

وأضاف نعيم عيسى في أولى حلقات الموسم الجديد ببرنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، «60 سنة عايشين مع بعض آخر حلاوة، لما توفيت زعلت عليها جدا، وهفضل طول عمري حزين عليها».

من ناحية أخرى، قال الفنان نعيم عيسى إن من رشحه لمسرحية ريا وسكينة هو سمير خفاجي، الذي عرفه بالمخرج حسين كمال ، متابعا: «المخرج شاهدني ووافق على أن أقوم بدور القماش».

مشاهد ارتجالية في «ريا وسكينة»

وتابع: «هناك مشاهد ارتجلت فيها في مسرحية ريا وسكينة، فعندما كنت أقول في مشهد بقالنا 6 شهور نشوف سيادتك ولا نعرف اسمك حتى الآن، وفى آخر يوم في البروفات قلت أزود كلام، حيث سألت شادية في المسرحية بعدما ذكرت أن اسمها زبدة رديت عليها: مكدبش اللي سماكي، وعندما قالت وأختي اسمها قشطة قلت: تسلم الجاموسة اللي خلفتكم، وكذلك لقطة حملي لسهير البابلي في المسرحية أنا من ارتجلت فيها».

وتابع الفنان نعيم عيسى، «سعدت بدور أحمد بدير في المسرحية، لأنه عمل الدور حلو، ومسلسل الهروب من الأعمال التي أعتز بها» .