«جيهان» تبحث عن طفلة بلا مأوى تتكفل بيها: هشكلها على الحب والخير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن الأمومة وحدها غايتها، فرزقها الله تعالى بفتاة تخطت الـ22 عامًا، رافقتها بمشوارها التعليمي إلى أن وجدت فرصة عملها بالخارج، لتتركها هُنا وحيدة في خدمة المحتاجين فقط، هكذا سارت حياة السيدة جيهان رشاد، في العقد الرابع من عمرها، الذي أفنته في مساعدة المحتاجين، ومبادرات للعلاج وتوفير الأدوية والعمليات الجراحية، في محاولات منها للتشبث بالأعمال الخيرية، ومساعدة الغير لرسم الابتسامة على وجوهم.

أنا مستعدة أتكفل بطفل أو طفلة بدون مأوى

«لو فيه طفل أو طفلة معندهاش مأوى أنا مستعدة أتكفل بيها أو بيه وأضمن لها حياة كريمة».. منشور باتت السيدة «جيهان» تنشره عبر المجموعات الخاصة بالكفالة والتبني، في محاولة منها للبحث عن أطفال دون مأوى، تتكفل بهم وتضمن لهم حياة كريمة، بعيدًا عن قسوة الحياة والشوارع التي تحتضنهم صباحًا وتنهش فيهم ليلًا: «أنا محتاجة طفل أو طفلة في عمر الأشهر، فيه كتير بدون مأوى، وأنا عاوزة أتكفل بيهم، واضمن ليهم حياة كريمة اجتماعيًا، ونفسيًا وصحيًا».

على الرغم من إنجابها فتاة بلغت من العمر 22 عامًا، إلا أن الشعور بحاجتها للتكفل والمساعدة غلب شعورها للأمومة وفقًا لحديثها لـ«هُن»: «أنا خلفت بنت وعندها 22 سنة، وحاليا بتشتغل خارج مصر، لكن أنا عاوزة اساعد طفل أو طفلة بلا مأوى، واقدم ليه اللي هيحتاجه عشان يكون فرد صالح، وبنتي موافقة على الفكرة وزوجي كمان مفيش أي اعتراض»

وعن تمسكها بعمر الطفولة، وعدم تبني طفل متقدم في العمر، أكدت أن الأمر لهدف ما يدور بذهنها: «عايزة أبنيه من الأول، وأشكله على الحب والخير والعدل».

أتمنى مؤسسات الاحتضان والتكفل تساعدني

وأكدت السيدة التي تقطن بمنطقة مصر الجديدة بالعاصمة الكُبرى، مساعدتها من مؤسسات الاحتضان أو التكفل، حتى تصل لما تبحث عنه: «أهم حاجة دلوقتي تشغلنا أطفال الشوارع وده أنا مشغولة بيه حاليا وهبدأ بنفسي، أنا مستعدة لكفالة طفل أو طفلة في بيتي وتقديم حياة كريمة له».

بعمل مبادرات كتيرة من زمان.. لكن نفسي في الاحتضان

وكشفت السيدة عن أنها انغمست في المبادرات الإنسانية، والمساعدات الخيرية منذ سنوات، قبل أن تتحول وجهتها لحاجتها للتكفل والاحتضان: «عملت مبادرة لعلاج مرضى القلب والقسطرة مجانا بالتعاون الدكتور احمد السواح جراح القلب، وكمان مبادرة اسمها الروشتة الخيرية من خلالها تم توصيل العلاج بالمجان في كل المحافظات وخاصة الصعيد، وفى الشتاء بيتم توزيع البطاطين والملابس بالمجان، ومع أزمة كورونا تم توصيل أنابيب الأكسجين لكل مريض في بيته».

لم يتوقف الدعم والمساندة للأشخاص فقط، ولكن الحيوانات أيضًا: «بنعمل حملات لإنقاذ قطط وكلاب الشوارع وننقلهم شلتر متخصص، ونرحمهم من أشكال تعذيب كتيرة بيقابلوها».