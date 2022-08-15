دار مجوهرات عالمية تطلق مجموعة برموز خاصة غير قابلة للاستبدال.. «صعب تتقلد»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في عالم الموضة تعتبر المجوهرات حياة الأنثى وحبها الأول، لذلك تتنافس الدور العالمية في إصدار أجمل المجوهرات سنويا، وفي لفتة مبدعة كشفتها العلامة البريطانية «تيفاني آند كو» عن مجموعتها الجديدة التي أطلقتها منذ بداية الأسبوع الجاري برموز وبصمات خاصة بها لفتت الانتباه إليها والمجموعة الصادرة تحت اسم «كريبتو بانكس» التي بدأت في إصدار رموزها منذ أكثر من 5 سنوات.

مجموعة المجوهرات الجديدة لتيفاني

لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات تجدد مجموعة المجوهرات العالمية«Tiffany & Co» رموزها بالمجوهرات الخاصة بها، بالإضافة إلى ذلك فهي تعرض إبداع الفنانين عبر العالم على تلك الرموز، كما أنها تتكون من 10 آلاف رمز مميز ومختلف لكل واحد خصائص مختلفة بتقنية البكسل والمخزنة على إيثيروم، وتتعامل هذه التقنيات بالعملات الرقمية، باعت الدار أكثر من 250 بطاقة رقمية تحمل اسم «NF Tiffs» والتي يمكن استبدالها بالقلادات الجديدة «كريبتو بانكس» الجديدة والمصممة برموز غير قابلة للاستبدال وفقا لموقع «CNN».

طريقة بيع المجوهرات الجديدة

تلك الخاصية التي أضافتها دار« تيفاني» للمجوهرات الجديدة تمنع الكثير من عمليات التقليد والشراء من خارج الدار نفسها، حيث إن طريقة الشراء لابد أن يكون للعميل رمز من الرموز الغير القابلة للاستبدال من «كريبتو بانكس» وكل بطاقة يتم شراؤها يقوم مصممو «تيفاني» بعمل رمز خاص بالمشتري، وكل رمز بداخله 87 سمع مثل القناع الطبي أو القبعة وأيضا 59 لون يعكس علامة الدار، وتصنع جميعها من 18 قيراطا من الذهب ولا تقل عن 30 جوهرة أو ماسة.

صعوبة الحصول على العلامة الجديدة

بالإضافة إلى كل التقنيات السابقة، يعد الحصول على العلامة الجديدة «كريبتو بانكس» التابعة لدار «تيفاني اند كو» أمرا صعبا، حيث يكلف شراء البطاقة الرقمية الواحدة أكثر من 50 الف دولار، أي ما يعادل 95 ألف جنيه مصري، وقال رئيس العلامة الجديدة لدار تيفاني في مقابلة مع «CNN» إن مشروع الرموز غير القابلة للاستبدال واحد من آلاف الرموز الجديدة، وهي مجموعة لا يمكن تزويرها، أو صناعة نسخة منها أو تدميرها»