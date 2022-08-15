سيدة تضبط زوجها برفقة امرأة أخرى بعدما اختفى 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

ضبطت امرأة من سنغافورة زوجها المخادع وعشيقته في مطار شانغي بسنغافورة، بعد اختفائه وانقطاع الاتصال به لمدة ستة أشهر.

وتظهر لقطات انتشرت على نطاق واسع على الإنترنت، المرأة التي لم يذكر اسمها، وهي تصرخ في وجه زوجها في المطار، وتسأله عن سبب غيابه كل هذه المدة، دون أن ينطق الرجل بأي كلمة، وفقا لموقع 24 الاماراتي.

واتهمت المرأة زوجها بالفشل في أن يكون أباً جيداً لابنها البالغ من العمر أربع سنوات. وقالت في منشور على فيسبوك، إنها فقدت الاتصال بزوجها منذ ستة أشهر بعدما غادر منزل العائلة في ماليزيا في نهاية عام 2021 لإجراء مقابلة عمل، ومنذ ذلك الحين حاولت الاتصال به ولكن دون جدوى.

ولم يتضح كيف عرفت المرأة بموعد وصول زوجها إلى المطار، حيث ضبته مع حبيبته التي تبين لاحقاً بأنها كانت تلميذة عنده وأنه كان يعلمها العزف على الكمان.

وتحاول الأم في الوقت الحالي، مقابلة زوجها، للحصول على تسوية للطلاق، بعد أن قررت عدم الرجوع إليه، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية.