تحذير من شرب المياه أثناء الطعام.. استشاري تغذية: تسبب مشكلة صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور بالعطش من الأمور التي يصعب التحكم بها، وعلى الرغم من الفوائد المتعددة لشرب المياه إلا أنه يمكن أن يسبب الكثير من المشكلات الصحية عند تناوله في الأوقات الخاطئة مثلما يفعل الكثير من الأشخاص عند تناولهم الطعام.

مشكلات يسببها شرب المياه أثناء الطعام

منذ وصول الطعام إلى المعدة، يبدأ الجهاز الهضمي في أداء دوره، ولكن عند شرب المياه في المنتصف تتعرقل حركة الجهاز الهضمي، ومن الممكن أن يسبب الأمر مشكلة في عملية الهضم تؤدي إلى القيء والغثيان فضلًا على الإصابة بحموضة في المعدة، وفقًا لما نشره موقع «Health Line».

يتسبب شرب المياه أثناء الطعام إلى حموضة في المعدة، نتيجة تميع أجزاء الطعام مما يصعب عملية هضمها، وعند محاولة الجهاز الهضمي في أداء دوره فإن المعدة تصاب بآلام، ويصل الأمر حد الإمساك الذي يظل إلى ساعات، كما أنها تعزز من ظهور البطن لأنها تساعد على حفظ الدهون في الجسم.

طبيب يوضح مدى صحة شرب المياه أثناء الطعام

وقال الدكتور حاتم نعمان استشاري التغذية العلاجية خلال استضافته لدى برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، إن شرب المياه أثناء تناول الطعام خاصة المياه الغازية تسبب تقلصات في المعدة، أما المياه الطبيعية يمكن تناولها عند الشعور بالعطش ولكن بكمية قليلة جدًا «المياه ملهاش سعرات حرارية، ولكن بتأخر عملية الهضم».

وتابع أنه يمكن شرب المياه خلال الطعام لأنها لها مسار يختلف عن الطعام، ولكنها تصعب من عملية الهضم فقط، لذا إذا كنت ترغب في تقليل الشعور بالعطش يلزم الحرص على تناول أطعمة لا تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح، لأن عنصر الصوديوم يعزز الشعور بالعطش إلى حد كبير.