بعد حريق كنيسة في إمبابة.. 9 نصائح لحماية مولد الكهرباء من الانفجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن سبب الحريق الذي شب في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة اليوم الأحد، وأودى بحياة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.

وقال عبدالغفار في تصريحات للصحفيين خلال تواجده في مستشفى إمبابة العام، إنه بحلول التاسعة صباحا اندلعت النيران، بسبب قطع التيار الكهربائي وتشغيل مولد الكهرباء، الذي مع عودة التيار الأصلي انفجر.

وأضاف: "كانت هناك أخشاب كثيرة بالتزامن مع الانفجار مما نتج عنه كم كبير من الدخان، خاصة أن العمارة 4 أدوار وكان بها عدد كبير لإقامة قداس الأحد".

وفي إطار ذلك، نقدم بعض النصائح لحماية مولد الكهرباء من الانفجار، وفقا لموقع emcsolutions.

- تجنب التحميل الزائد على المولد، وذلك بحساب قدرة الأجهزة الكهربائية ومطابقتها بقدرة المولد المستعمل، وعادة يكون لكل جهاز قدرة معينه مطبوعه عليه.

- الصيانة الدورية للمولدات من تغيير فلتر الهواء وفلتر الزيت وزيت المولد.

- تغيير زيت المولد يكون عادة عند الاستعمال اليومي من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

- عدم ترك المولد يعمل لساعات طويلة ويجب إراحته بعد حوالي 4 ساعات من العمل، وتركه ساعه ليبرد لتجنب تلفه جراء ارتفاع حرارته.

- لا تقم أبدا بالتحميل علي المولد فور تشغيلهـ واتركه يعمل لـ3 دقائق بدون تحميل أي جهد عليه، ثم ابدأ بتوصيل الأجهزة الكهربائية تدريجيا كل جهاز بمفرده بعد دقيقه من توصيل ما قبله.

- وضع المولد بمكان جيد التهوية خارج المنزل.

- تجنب وضع المولد بجانب الوقود.

- عدم تشغيل أي جهاز يعمل بالحرارة مثل أجهزة التدفئة وسخانات المياه والمكواة.

- عند عودة التيار الكهربائي الأصلي، يجب فصل الأجهزة الكهربائية تدريجيا، وترك المولد يعمل لمدة دقيقتين قبل إطفاءه كليا.

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