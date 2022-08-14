بأسعار تبدأ من 75 جنيها.. قبعة الدلو نجمة موضة الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - تمثل قبعة الدلو "Bucket Hat" نجمة الموضة النسائية في صيف 2022؛ حيث تألقت بها مؤخرا النجمات العالميات مثل ريانا وبيلي إيليش.

وأوضح خبراء الموضة أن قبعة الدلو المعروفة أيضا باسم قبعة "الصياد" تمتاز بتصميم يتخذ شكل الدلو، وأنها تتمتع بطابع كاجوال.

وتمتاز قبعة الدلو بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيق قبعة أحادية اللون مع فستان يزدان بنقوش الزهور.

كما يمكن تنسيق قبعة الدلو مع "جينز الأم" (Mom Jeans)، الذي يمتاز بقصة ذات وسط عال، و"حذاء رياضي الأب" (Dad Sneaker)، والذي يمتاز بنعل سميك.

وتتمتع قبعة الدلو ذات الحافة الطويلة بطابع أنيق، في حين تمتاز القبعة ذات الحافة القصيرة بطابع رياضي، مع أهمية أن تستقر القبعة على الرأس بأريحية.

وأشار خبراء الموضة إلى أنه من الأفضل في فصل الصيف اختيار الموديلات المصنوعة من القطن أو اللحاء وليس من البوليستر.