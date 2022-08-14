تحافظ على كليتك وتزيل السموم.. 9 أطعمة مفعولها كالسحر على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني ملايين الأشخاص من أمراض الكلى، ويرجع ذلك في الغالب إلى نمط الحياة غير المنتظم وعادات الأكل غير المناسبة.

وتلعب الكلى دورًا مهمًا في إزالة السموم والمياه الزائدة من الدم، ومن ثم فمن المهم للغاية الحفاظ على صحة الكلى للحفاظ على صحة العقل والجسم.

وفيما يلي نستعرض لكم أفضل 9 أطعمة ومشروبات تساعدك في الحفاظ على صحة الكلى، وفقا لموقع " timesofindia".

1. الماء:

الماء مهم جدا لصحة الكلى، لذا فمن المستحسن أن يستهلك الرجال 10-13 أكواب والنساء 8-10 أكواب كل يوم، ومع ذلك، يجب على المرء دائمًا مراجعة الطبيب قبل تنفيذ مثل هذه التغييرات في نمط الحياة.

2. الملفوف:

هذه الخضروات الورقية مليئة بالمواد الكيميائية النباتية التي تساعد في السيطرة على الجذور الحرة في الجسم وتقليل الضرر الذي يلحق بالكلى.

3. الفلفل الأحمر:

يعتبر جيد للكلى لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ومضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين التي توفر الحماية ضد بعض أنواع السرطان.

4. البصل:

البصل مفيد للكلى لأنه يحتوي على مركبات الفلافونويد، وأيضًا، يحتوي على مضاد للأكسدة يسمى الكيرسيتين يحافظ على صحة الكلى كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم الذي يعتبر مفيدًا للكلى.

5. التوت البري:

وفقًا للخبراء، يعد عصير التوت البري علاجًا منزليًا شهيرًا لعدوى المسالك البولية (UTI) ، ويعود الفضل في ذلك إلى خصائصه المضادة للأكسدة، كما يعتبر التوت البري أيضًا من المضادات الحيوية الطبيعية التي تمنع أي نمو جرثومي في الجهاز الهضمي أو الكلى.

وأظهرت دراسة بحثية أن التوت البري لديه القدرة على علاج حصوات الكلى المؤكسدة في الكالسيوم.

6. السمك الدهني:

تعتبر الأسماك مصدرًا غنيًا بالبروتين والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي تعمل كدرع وقائي للكلى وحمايتها من أي نوع من الضرر.

7. بذور اليقطين:

غنية بالألياف وفيتامين هـ والزنك والبروتين والنحاس والحديد التي تقلل من خطر تكوّن حصوات المثانة وتحمي الكلى من أي ضرر خارجي.

8. الكرز:

مصدر غني للمواد الكيميائية النباتية التي تساعد على حماية القلب والكلى، ووفقًا للخبراء، فإن الاستهلاك المنتظم للكرز يساعد في تقليل الالتهابات، وخاصة الكلى.

9. عصير الليمون:

تساعد الكمية الغنية من فيتامين ج وحمض الستريك الموجودة في عصير الليمون في الحفاظ على مستويات الأس الهيدروجيني الداخلية وتعزيز صحة الكلى بشكل أفضل، كما تساعد في علاج أي مشاكل في الكلى.

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