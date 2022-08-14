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لو مش بتحب القهوة.. 4 مشروبات بديلة بنفس المفعول: «هتخليك فايق»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

شاي النعناع

احتساء فنجان القهوة عقب الاستيقاظ من النوم يعتبر أحد الطقوس المعتادة التي يحرص عليها الكثير من الأشخاص، ربما يكون الأمر تعود منهم أو رغبة في تناولها كمنبه لهم على التركيز خلال أداء وظائفهم، وعلى النظير هناك بعض الأفراد الذين ينفرون من تناول القهوة رغم أنهم في حاجة إلى الاستفادة من فوائدها.

لذا، يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي مجموعة من المشروبات التي يمكن تناولها كبدائل للقهوة، وفقًا لما نشره موقع «Eat This Not That».

القهوة الخالية من الكافيين 

تعتبر القهوة المنزوعة من الكافيين من أفضل المشروبات البديلة، لأنها ليست مدرة للبول مثل الأخرى.

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الشاي الأخضر 

يحتوي كوب الشاي الأخضر على قدر قليل من نسبة الكافيين مقارنة بمشروب القهوة العادية والنسكافيه أيضًا، فضلًا على فوائده المتعددة التي يحتاجها الجسم، إذ يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والتي تساعد في الحد من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى تجنب الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل القلب.

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الشاي بالنعناع

يحتوي مشروب الشاي بالنعناع على نسبة قليلة من الكافيين، لذا يمكن تناوله بديلًا للقهوة، كما أنه يساعد على تعزيز عملية الهضم فضلًا على دوره في التخلص من الصداع، الإسهال.

الشوكولاتة الساخنة

يفضل الكثيرون تناول الشوكولاتة بجميع أنواعها، لذا يمكنك تناول كوب من الكاكاو مضاف إليه كمية من الحليب، إذ يساعدك على تعزيز التركيز عند تناوله خلال فترة الصباح مثلما تفعل القهوة.

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وقالت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية خلال تصريحات سابقة لـ«هن»، إنه يلزم الحفاظ على تناول الماء بجانب المشروبات المفضلة، حتى يحصل الجسم على الترطيب الذي يحتاجه، والذي يساعد في الحد من الشعور بالإرهاق والأرق.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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