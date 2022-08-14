دعاء تيسير الزواج.. «اللهم حقق مطلبي وهب لي زوجا صالحا»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تحلم الكثير من الفتيات منذ صغرهن أن تزف مع فارس أحلامها، وترتدي الفستان الأبيض وتتألق في يومها المميز الذي لطالما حلمت به كثيرًا، لكنها تتحطم عند تأخر تحقيق رغبتهن في الزواج، ما يدفعها للجوء إلى الدعاء للوصول إلى شريك الحياة المناسب لها وتكوين أسرتها الصغيرة.

دعاء تيسير الزواج

وبشأن ذلك، تحرص بعض الفتيات على اتباع الدعاء كما أشاد به العلماء وفقهاء الدين، ما ورد من إحدى الفتيات عبر الجروبات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إذ قالت إحداهن: «عندي 32 سنة ومش بيتقدملي حد مناسب، أنا محتاجة دعاء أواظب عليه لتيسير الزواج حتى يحقق الله لي رغبتي في اختيار شريك حياة مناسب يرضاه الله لي».

لذا، يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي دعاء تيسير الزواج حسب ما وضحته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، إذ قال أحد الأمناء بالدار أن نص الدعاء لتحقيق مطلب الزواج يتمثل في دعاء «اللهم يسر لي الزواج»، وهو ما وضحه الله عزوجل في كتابه العزيز.

يفضل قراءة سورة يس لقضاء الحوائج

ومن الدعاء لتيسير الزواج أيضًا: «اللهم أقضي حاجتي، آنس وحدتي، فرّج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا حتى نسبحك كثيرًا، ونذكرك كثيرًا، يا مجيب المضطر إذا دعاك، يا من تكون للشيء كن فيكون، هب لي من لدنك زوجًا صالحًا ترضاه لي يارب العالمين».

كما يمكن الاستعانة بقراءة السور التي تساعد في التقرب إلى الله عزوجل وتحقيق الحوائج مثل سورة «يس» ويكون التوقيت المناسب لقرائتها ليس محدد، ولكن تكون قرائتها بنية تحقيق الحوائج.