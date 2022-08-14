6 نصائح للتعامل مع أصدقاء أطفالك.. «ساعديه يثق في نفسه»

القاهرة - سمر حسين - ماما

بمجرد تعرف الأطفال على ذويهم من الأصدقاء خاصة إذا كانوا جيرانا بنفس المنزل، يبدأون في الذهاب إلى بعضهم من حين إلى آخر، للعب والجلوس معًا إذ يصبحون الونس لهم، ولكن من المحتمل أن تشعر الكثير من الأمهات بالإزعاج لارتياد الأطفال عليهن لتدهور ترتيب المنزل والمعاناة في تنظيفه مرة أخرى.

نصائح عند استقبال أصدقاء أطفالك

وعادة ما تلجأ بعض الأمهات إلى الصراخ في أطفالهن وأصدقائهن أيضًا، الأمر الذي يؤثر على سلبيتهن بالسوء، لذا يوضح «هن» خلال التقرير الآتي طريقة التعامل مع أصدقاء أطفالك، وذلك وفقًا لموقع «Very Well Family».

- عندما يطلب طفلك أن يأتي إليه أصدقائه إلى المنزل، عليك بالترحاب بالفكرة، ومناقشته إذا كان التوقيت مناسب أو يمكن تأجيل زيارتهم إلى ميعاد آخر، إذ يلزم تعزيز شعور الاهتمام برغبات الطفل دون التقليل منه.

- يلزم عليك مساعدة طفلك في تكوين مجتمعه الخاص، وتعزيز ثقته بنفسه من خلال إعطائه الحق في إستضافة أصدقائه والجلوس معهم.

- يمكنك استغلال الأمر في أن يشاركك الطفل في ترتيب المنزل وتنظيمه، فضًلا على المحافظة عليها دائمًا حتى يكون جاهزًا لاستقبال أصدقائه في جميع الأوقات.

- حاولي متابعة طفلك أثناء جلوسه مع أصدقائه واكتشاف شخصيته، إذ يظهر في هذه الأوقات تربية الطفل بالإضافة إلى تصرفاته السلبية والإيجابية، وبالتالي تواجد الأصدقاء من الأمور المهمة لتحسين تربية الطفل.

- منعًا من حدوث تدهور في ترتيب المنزل، عليك تنبيه الطفل بأنه يلزم عليه المحافظة عليه وإعادة ترتيب الأشياء كما كانت مع الالتزام بمنطقة واحدة مخصصة للعب.

- عليك الاهتمام بالأطفال عند تواجدهم في المنزل من خلال تقديم العصائر والأكلات التي يفضلونها حتى يشعر طفلك بأنك تهتمين لأمره.