مصممة أزياء تحذر من ارتداء بعض أنواع الأقمشة في الصيف: وداعا للعرق

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اختيار الملابس الصيفية، يعد من أولى الحلول التي يلزم الاهتمام بها لتفادي حرارة فصل الصيف، بحسب ما كشفته المصممة البريطانية ميراندا هولدر.

نصائح عند شراء الملابس الصيفية

وللحصول على خزانة صيفية تساعدك في الحد من وصول حرارة الجو إلى جسمك، والتخلص من التعرق الكثير، يلزم اتباع النصائح التالية، وفقا لما نشره موقع «Daily Mail» البريطاني.

- عند اختيار ملابس من أقمشة الكتان، يفضل أن تكون فضفاضة حتى لا تسبب العرق.

- يمكن الاعتماد على ارتداء الأقمشة القطنية في جميع الأوقات، إذ يعتبر من أكثر أنواع الأقمشة المناسبة لجميع الفصول، ولكن يلزم أن يكون قطن أصيل.

- اختيار نوع قطن الذي يشبه خامة الحرير ويطلق عليه «البوبلين».

- الاهتمام بشراء الألوان الفاتحة وارتدائها كثيرًا خاصة خلال فترة النهار، نظرًا لأنها تساعد في عكس أشعة الشمس الساقطة عليها.

أقمشة ابتعد عن ارتدائها خلال الصيف

- يمكن شراء الأقمشة الحرير ولكن الأنواع الخفيفة التي تناسب درجات الحرارة، لأن الحرير يلتصق به العرق والحرارة، إذ يبرز علامات العرق عليه، لذا يفضل ارتدائه خلال فترات الليل.

- احرص على ارتداء الفساتين والأقمصة القصيرة، إذ تساعد في الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة خلال فصل الصيف.

وأشارت مصممة الأزياء إلى أن هناك مجموعة من الأقمشة التي يلزم تجنب شراءها خلال الصيف، وتتمثل فيما يلي:

- الجلود، إذ يعتبر غطاء على الجسم لا يناسب الإطلالة الصيفية.

- الملابس ذات طبقات من الأقمشة، إذ تمنع وصول الهواء إلى الجسم وبالتالي تحد من ترطيبه، وتزيد من التعرق.