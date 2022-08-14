تناولها يوميا.. 7 فواكه تحارب الكوليسترول السيئ والأمراض القاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الكوليسترول هو حالة شائعة جدًا في نمط الحياة تؤدي إلى حظر الكثير من المواد الغذائية.

وتعتبر الفاكهة بديلاً جيدًا لإضافة التنوع إلى النظام الغذائي، فيما يلي سبع فواكه يمكن أن تساعد في التغلب على الكوليسترول، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا

الكمثرى

يمكن أن يساعد تناول الكمثرى كل يوم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

الفراولة

الفراولة ذات مذاق رائع وجيدة للصحة، تستهلكها لمحاربة الكوليسترول السيئ بكفاءة.

التفاح

يساعد التفاح على زيادة الكوليسترول الجيد وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

العنب

يحتوي العنب على كميات وفيرة من الألياف التي يمكن أن تساعد في إدارة الكوليسترول.

الأفوكادو

الأفوكادو مفيد للغاية في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

الليمون

يعتبر الليمون مصدرًا كبيرًا لحمض الستريك وهو مفيد أيضًا للأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول.

البابايا

تساعد البابايا في التخلص من الكوليسترول السيئ بسبب احتوائها على الألياف وفيتامين سي ومضادات الأكسدة.

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