دلافين تنقذ سباحا بريطانيا من سمكة قرش طولها 2 متر.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

في حادثة فريدة من نوعها، أنقذت مجموعة من الدلافين سباحاً بريطانياً يُدعى آدم ووكر، وذلك بعد اقتراب سمكة قرش منه يبلغ طولها 2 متر أثناء سباق 16 ميلاً.

كان آدم من مدينة نوتنجهام البريطانية، يُكمل تحد الـ16 ميلاً للسباحة عبر مضيق كوك عندما صادف سمكة القرش.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال ووكر: "لقد نظرت إلى أسفل ورأيت سمكة قرش تحتي على بعد أمتار قليلة، حاولت ألا أصاب بالذعر لأن لدي هدفًا هو السباحة بنجاح."

وتابع: "الدلافين شكلت حلقة واقية حولي عندما اقترب القرش، مما أدى إلى حمايتى من أي هجمات محتملة"، واعتقد أنهم كانوا يحمونني ويوجهونني إلى المكان الآمن، ستبقى هذه اللحظات معي إلى الأبد".

وواصل ووكر حديثه: "لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت نية الدلافين مساعدتي، ولكن يمكنني القول إنه بعد بضع دقائق اختفى القرش وبقيت الدلافين معي لمدة 50 دقيقة أخرى وهو ما كان بمثابة تجربة رائعة".

كما كشف أيضًا، أنه كان غافلاً عن وجود سمكة قرش بالقرب منه، فقد أخبره أحد الأصدقاء قبل السباحة أنها لن تشكل تهديدًا لسلامته في الماء.

وأشار إلى أنه واجه أسماك قرش أثناء السباحة في مناسبتين، أثناء وجوده في هاواي، وأخرى بقناة تسوجارو في اليابان، مضيفا أن أفضل طريقة لمواجهته هي عدم الذعر.

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