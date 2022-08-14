"نجمهم خفيف".. خبيرة طاقة تكشف أكثر الأشخاص عرضة للحسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الحسد من الأمور التي أشار إليها القرآن الكريم، كما أنه يزعج كثير من الأشخاص.

وهناك عديد من الأشخاص أكثر عرضة للحسد أكثر من غيرهم، وهذا ما يجعلهم منزعجين ويتجنبون الظهور دائمًا أمام الآخرين.

وتوضح الدكتورة سالي القطبي خبيرة طاقة المكان في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن الإنسان يتأثر بالطاقات المحيطة به سواء كانت أماكن أو أشخاص، ولكن تختلف نسبة الاستجابة من شخص إلى آخر.

وحددت سالي القطبي أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالحسد، وذلك يرجع إلى:

1.ما يحمله الشخص من أفكار ومشاعر سلبية.

2. الشعور بالخوف وعدم القبول، والتوتر، من الأمور الرئيسية التي تجعلك أكثر استجابة للتأثر بطاقة الحسد.

وأشارت خبيرة طاقة المكان، إلى أن كثيرين يسعوا لحل هذه المشكلة، بينما يلجأ البعض إلى اتباع أسلوب اللوم على الآخرين، والقليل ممن ينظر إليها على أنها مشكلة داخلية خاصة باستجابته الشخصية، وتحتاج إلى حلول.

وتذكر سالي بعد الأمور التي يمكن أن تساعدك على تقوية الاستجابة، ومنها:

- ممارسة التمارين الرياضية مثل: اليوجا.

- الاتصال بالمشاعر وفهمها، وعلاجها فكريًا وتقبلها.

يجب على الشخص قراءة الكتب الخاصة بعلم النفس.

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