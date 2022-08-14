دراسة تتوصل لأطعمة تحارب الاكتئاب وتجعلك سعيدا.. «مش هتحتاج علاج»

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادة عندما يعاني الأشخاص من الاكتئاب أو سوء حالتهم النفسية، يلجأون إلى فعل العديد من الأمور التي تساعدهم على الخروج من حالتهم وتخطي مرحلتهم الصعبة، ولا يعتقد الكثيرون أن تناول نظام غذائي صحي له علاقة بتحسين الحالة، الأمر الذي أثبته مجموعة من العلماء في دورية «بلوس وان» خلال دراسة حديثة.

فوائد النظام الغذائي الصحي

الدراسة أجريت بشكل عشوائي على مجموعة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 17 إلى 35عامًا من الجنسين الرجال والنساء الذين يحرصون على اتباع نظام غذائي صحي لمدة 3 أشهر، وكشفت نتائجها بأن حالتهم النفسية تحسنت إلى الأفضل خلال هذه المدة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «سكاي نيوز» العربية.

وقالت الطبيبة فرانسيس القائمة على البحث في جامعة ماكورايفي سيدني، إن تناول الوجبات الصحية هي الطريقة المثلى لتحسين الحالة النفسية مقارنة بما يسبب تكاليف باهظة للأشخاص، كما أنها تسمح للأفراد في التحكم بأنفسهم قائلة: «التغيير إلى نظام غذائي صحي يعتبر وسيلة فعالة للحد من أعراض الاكتئاب».

وأكدت «فرانسيس» أن الأشخاص الذين ظهر عليهم الاكتئاب والقلق، بعد الفحص الطبي أشارت النتائج إلى أنهم يتبعون نظام غذائي يحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والدهون، لذا كانت الدراسة على الفئتين وأجريت المقارنة بينهما بداية لمدة 3 أسابيع.

ووجهت الباحثة مجموعة من النصائح إلى الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، والتي تمثلت فيما يلي:

- زيادة تناول الخضروات.

- الحرص على تناول الفواكه.

- الاهتمام بتناول الحبوب الكاملة مثل الفول والقمح وغيرهم، للاستفادة بعناصرها الغذائية.

- الحرص على تناول الأسماك.

- تناول منتجات الألبان.

- تناول 3 ملاعق يوميًا من البذور والمكسرات.

نصائح للتخلص من الاكتئاب

وقالت الدكتورة نانسي عطية أخصائية التغذية العلاجية خلال استضافتها في برنامج «الحكيم في بيتك» مع الإعلامي أحمد الزهوي على قناة سي بي سي، إن تناول نظام غذائي صحي من أولى الأسباب لتحسين الحالة النفسية، قائلة: «الإنسان لو مش بياكل أكل صحي هيتخن أو صحته هتدهور وبالتالي بتتأثر حالته النفسية»، أما في حال حفاظ الشخص على صحته باتباع نظام صحي فإنه يحافظ على جميع أعضاء الجسم وليس رشاقته فقط، لذا لابد من اتباع الآتي:

- تناول السوائل مثل العصائر والماء بكميات كافية خلال اليوم.

- يفضل التقليل من الأغذية التي تحتوي على قدر كبير من النشويات مثل الخبز، الأرز، والمكرونة.

- الابتعاد عن تناول المقليات، كما يفضل استخدام زيت الزيتون.