للرجال.. 6 نصائح مهمة للأناقة في يوم الزفاف

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

العناية الشخصية واحدة من الأمور المهمة للرجال، خاصة عند حضور المناسبات الخاصة وخاصة حفل زفافه، إذ يأتي الاهتمام بالمظهر الخارجي والحرص على الأناقة قبيل الخروج لهذه المناسبة المميزة، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.

نصائح للرجل للاهتمام بأناقته قبل زفافه

وحسب ما ذكرت مجلة esquire العالمية المختصة بشئون الرجال، يمكن للعريس الاهتمام بأناقته ومظهره الشخصي، من خلال القيام بالآتي:

تقليم شعر الأنف

تقدم العديد من شركات أدوات ومستحضرات التجميل العالمية، أدوات قص شعر الأنف بأسعار معتدلة، والتي يمكن توافرها في العديد من الأماكن.

تقليم الحاجبين

يمكن للرجل تقليم حاجبيه قبيل الاحتفال بزفافه، وذلك لأنها تعطي مظهرا أنيقا للعين، وتجعل الوجه أكثر إشراقا.

المحافظة على الأظافر قصيرة ونظيفة

يجب عليك تقصير أظافرك وجعلها نظيفة ولامعة خلال هذا اليوم، وبمرور كل يوم لأنها من مصادر العناية الشخصية المهمة.

تصميم ملابسك بشكل متناسب

يجب عليك تصميم أو شراء بدلة متناسقة مع شكل جسمك، حتى تظهر في صورة جذابة.

استخدام نوع جيد لصابون الوجه

يجب عليك استخدام صابون أو غسول جيد للبشرة ومناسب لبشرتك خلال هذا اليوم، حتى يساعدك في التخلص من جميع الشوائب.

تطابق حزامك مع حذائك

من المهم أيضا أن يتطابق حذاءك مع حزام بنطالك خلال هذا اليوم، فإذا كنت ترتدي حذاء أسود، فلا ترتدي حزامًا بنيًا، وهكذا، وذلك حتى تظهر في إطلالة جذابة وأنيقة.