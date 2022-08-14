مذيعات الفضائيات يظهرن بالأسود حدادا على شهداء كنيسة أبو سيفين بإمبابة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ارتدت إعلاميات ملابس سوداء اللون، على الهواء، حدادا على ضحايا كنيسة القديس أبو سيفين إمبابة، في حلقة اليوم من برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة cbc.

وارتدت كل من سناء منصور، منى عبدالغني، هبة الأباصيري، جاسمين طه زكي، دارين مصطفى وندى رضا ملابس سوداء، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الضحايا ويشفي المصابين.

منى عبدالغني: قلبنا اتوجع

وفي حلقة اليوم من «برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، قالت الإعلامية منى عبدالغني: «نعزي أنفسنا وكل المصريين، مسلم ومسيحي، قلبنا اتوجع»، وردت عليها الإعلامية هبة الأباصيري، قائلة: «الواحد صحي الصبح على خبر مفجع وحادث أليم وجع قلوب المصريين كلهم والعالم، استشهاد عباد الله في بيت من بيوته، قلبنا كلنا وجعنا من الخبر».

وواصلت الإعلامية منى عبدالغني: «شفى الله المصابين، وبإذن الله يرجعوا بخير وسلام لذويهم، ووزارة الصحة أكدت تحرك كل الجهات المعنية للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بـ37 سيارة إسعاف لموقع الحادث، ونقل 55 حالة لمستشفى إمبابة العام والعجوزة وبلغت الوفيات 41 وفاة، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بمحافظتي الجيزة والقاهرة، وأن هناك توافرًا في جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ في المستشفيات التي تستقبل المصابين».

المصريون في الأزمات يظهر معدنهم

وأوضحت: «المصريون في الأزمات يظهر معدنهم، الكل يتهافت من أجل التبرع بالدم»، وعلقت الإعلامية هبة الأباصيري، قائلة: «حالة من التأهب في إدارة الأزمة، وبإذن الله تمر على خير، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لزيارة مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، وزار كل المصابين الذين يتلقون العلاج، وأكد أن الحكومة تعمل من خلال الأجهزة على توفير السبل للرعاية وتقديم الدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث الأليم ولكل من تضرر من أبناء الشعب المصري، تنفيذًا للرئيس السيسي ولما تقتضيه الإنسانية بشكل عام».

وارتدت الإعلاميتان سناء منصور وجاسمين طه ملابس سوداء، في حلقة اليوم من برنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، كما ارتدت دارين مصطفى وندى رضا الملابس السوداء، خلال تقديمهما للنشرات الإخبارية عبر قناة «اكسترا نيوز».