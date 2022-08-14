أشجار نحاس وشنط لولي.. «هالة» تبدع في صناعة المشغولات اليدوية منذ 30 عاما

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كانت تجلس هالة أبو الذهب بجوار أمها، وهي تمسك بحبات اللولي والخرز لتصنع منها أشكالًا فنية وأكسسوارات، وشنط لها طابع مختلف، حتى قررت أن تستكمل مسيرة والدتها في العمل اليدوي بعدما أبدعت هي الأخرى في تقديم أعمالًا فنية متفردة دفعتها، لافتتاح مشروعها الخاص الذي لاقى إعجاب عددًا كبيرًا من محبي المشغولات اليدوية.

«أمي الله يرحمها كانت معلمتي وداعمي الأول»، قضت هالة أبو الذهب، صاحبة الـ 62 عامًا، خريجة كلية العلوم، جامعة الإسكندرية، أغلب أوقات طفولتها في استكشاف العديد من الخامات كالخرز والكريستال والأسلاك النحاسية، تلك الخامات التي استخدمتها أمها في عمل الورد والإكسسوارات والمجسمات الفنية، ومن خلال مساعدة والدتها في صناعة تلك الأعمال الفنية، استطاعت أن تُبدع في صناعتها بسن صغيرة.

تحويل الهواية لمشروع

نجحت «هالة» في جذب نظر أصدقائها بالشنط التي صنعتها بحبات اللولي والورد المصنوع بنسيج الخرز، كما لاقى تشكيلها على الأسلاك النحاسية إعجاب الكثير من متابعيها على «فيسبوك»، حتى قررت أن تحول هوايتها إلى مشروع تستطيع من خلاله تعريف الناس بفنها: «في الأول كنت بقدم شغلي كهدايا في المناسبات.. وبعدين قررت أحول الهواية لمشروع».

استخدام الخامات المختلفة

رغم استخدام «هالة» للعديد من الخامات في عملها، إلا أنها تعتبر السلك النحاسي والخرز أحب الخامات إلى قلبها، حيث تستخدم الأسلاك النحاسية في عمل الأشجار، أما الخرز تستخدمه في عمل الأكسسوارات والمجسمات المختلفة: «شغل الخرز والأسلاك فيه مهارة عالية بتشكل تحدي ليا»، وبجانب ذلك تسعى «هالة» إلى تطوير عملها خلال الاطلاع على الفيديوهات التي تُعلم صناعة تلك المنتجات.

العمل اليدوي يظل هو الأفضل والأحب لدى «هالة»، إذ عملت في مجالات أخرى كسكرتيرة تنفيذية ومترجمة ومدرسة علوم، إلا أنها لم تتخل يومًا عن هوايتها في الأعمال الفنية اليدوية، حتى استطاعت أن تبدع فيها وتقدم فنًا مميزًا وغير منتشر في الأسواق المصرية، حسب تعبيرها: «الناس بتحب شغل الكريستال وأشجار السلك أوي لأن مفيش منه كتير».

أحلام «هالة» بالمشاركة في معارض الأعمال اليدوية

الذهن الصافي والتخلص من الطاقة السلبية، من أهم الإيجابيات التي حققها العمل اليدوي لهالة، لأن الدقة التي يتطلبها ذلك العمل يجعلها دائمًا يقظة ومستمتعة بكل لحظة تعمل بها، حسب وصفها، وتمنت في نهاية حديثها أن تقدم المزيد من الأعمال المتفردة، وأن تشارك في معارض الأشغال اليدوية بما يسمح لفنها بالانتشارعلى نطاق أوسع.