واقعة مرعبة- استيقظ في الصباح لكنه وجد نفسه في نعش.. ماذا فعل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة مرعبة وغريبة، استيقظ رجل يدعى فيكتور هوجو ميكا ألفاريز، يبلغ من العمر 30 سنة، ليجد نفسه في نعش، بعد أن فقد الوعي في مدينة في مدينة إل ألتو في بوليفيا.

ووفقا لصحيفة metro البريطانية، فإن فيكتور هوجو ظل يشرب بكثرة قبل اليوم الذي استيقظ فيه حتى فقد الوعي في مدينة إل ألتو، لينتقل في نعش ويجد نفسه على بعد حوالي 50 ميلاً من المكان الذي فقد فيه الوعي.

ويعد المكان الذي تواجد فيه الرجل داخل نعش، قرية صغيرة لها طقوس غريبة، حيث يقيمون مهرجان يسمى Mother Earth - ويقدم السكان الأصليون كل شيء من الحيوانات الحية وأجنة الأغنام إلى الحلويات وأوراق الكوكا للإلهة، التي يعتقدون أنها "تفتح فمها" لتقديم القرابين في أغسطس، بحسب اعتقادهم.

وتم تقديم الرجل كذبيحة بشرية من قبل سكان القرية، بعد أن استيقظ محاصرًا في نعش بعد شربه بنهم، حيث يدعي فيكتور أنه كان من بين التضحيات البشرية في المهرجان.

وقال فيكتور لوسائل إعلام محلية، وهو مغطى بالطين، بعد هروبه على ما يبدو: "الليلة الماضية كانت الدخول المسبق للمهرجان، ذهبنا للرقص، وبعد ذلك لا أتذكر ما حدث، الشيء الوحيد الذي أتذكره هو أنني اعتقدت أنني كنت في سريري، وأردت النهوض للتبول ولم أستطع الحركة، عندما دفعت التابوت، تمكنت من كسر الزجاج الذي كان به وبهذه الطريقة تمكنت من الخروج".

ويضيف الرجل: "عندما دفعت التابوت بالكاد كسرت الزجاج، وبدأت الأوساخ تدخل من خلال الزجاج، لقد أرادوا استخدامي في المهرجان كضحية".

وعندما أبلغ فيكتور الشرطة بدفنه، رفضوا تصديقه - قائلين إنه كان مخمورًا جدًا لدرجة أنه لا يعرف سبب دفنه حياً.

وواصل فيكتور سرد تفاصيل ما حدث، قائلا: "لقد كسرت الزجاج، وأصيبت يدي بالكامل، وبالكاد خرجت، لكنني ذهبت إلى الشرطة وأخبروني أنني في حالة سكر، قالوا لي "ستتمتع بصحة جيدة".

وبالرغم من أن الأشياء التي تقدم في بوليفيا، غالبًا ما تأخذ شكل حلويات ملونة، ولاما، ونباتات طبية، وبيض، ومعادن، لكن البعض يحذر من أن التضحيات البشرية لا تزال قائمة هناك.

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