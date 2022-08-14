تسبب أمراض القلب.. تحذير من تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعد أمراض القلب من أكثر الأمراض شيوعاً التي يصاب بها كثير من الأشخاص. وهناك بعض الأطعمة التي لا يفضل تناولها، وذلك لأنها تسبب أمراض القلب، وذلك وفق ما جاء في موقع "webmd".

- سكر، ملح، دهون:

بمرور الوقت، تؤدي الكميات الكبيرة من الملح والسكر والدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات القلب أو سكتة دماغية.

- اللحوم الحمراء:

يؤدي تناول كثير من اللحوم الحمراء إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

- المخبوزات:

يتم تحميلها بالسكر المضاف، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنها مرتبطة بمستويات أعلى من الدهون الثلاثية، ما يساهم في الإصابة بأمراض القلب.

- اللحوم المصنعة:

الهوت دوج والنقانق والسلامي هي أسوأ أنواع اللحوم لصحة القلب، وذلك لأنها تحتوي على كميات عالية من الملح، والدهون المشبعة.

- البيتزا:

يمكن أن تكون البيتزا صحية إذا قمت بتحضيرها بطريقة صحيحة، لكن معظم البيتزا التي يتم تناولها بالخارج تحتوي على كميات هائلة من الصوديوم والدهون والسعرات الحرارية، وكلها تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

- البطاطس المقلية:

تحتوي البطاطس المقلية من المطاعم وأماكن الوجبات السريعة على كثير من الدهون والملح.

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