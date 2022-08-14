"السجاير غليت".. أسهل الطرق للتخلص من التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث المدخنون عن حلول لمواجهة ارتفاع أسعار السجائر في الفترة الأخيرة، حيث يفكر البعض في الإقلاع عن التدخين أو تقليل عدد السجائر التي يتم يتناولها يوميا.

وفي إطار ذلك نقدم أفضل الطرق للتخلص من التدخين نهائيا، والحفاظ على الصحة من الأمراض القاتلة التي يتسبب فيها، وفقا لموقع هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS".

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يؤدي تعاطي التبغ إلى وفاة أكثر من 7 ملايين شخص كل عام، فيما يُتوفّى نحو 1.2 مليون شخص جرّاء التدخين السلبي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب التدخين الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وغيرها من العواقب السلبية الأخرى.

وفيما يلي 7 طرق لتقليل الرغبة الشديدة في التدخين، والمساعدة في الإقلاع عنه.

- تحديد موعد للإقلاع عن التدخين نهائيا

تظهر الدراسات أن النتائج ستكون نفسها في حال الإقلاع التدريجي عن التدخين أو التوقف فجأة عنه، قد يرى البعض أن هذه الطريقة صعبة للغاية؛ نظرا لصعوبة كسر طقوس التدخين.

ومن الأفضل للأشخاص تحديد موعد للإقلاع عن التدخين نهائيا، ثم معرفة ما إذا كان بإمكانهم فعل هذا بحلول يوم الموعد.

- العلاج ببدائل النيكوتين

من الممكن تجربة الطرق، التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل لصقات النيكوتين أو أقراص المصّ أو العلكة، كما يمكن للطبيب أن يصف للمدخن مستحضرات النيكوتين، التي تأتي في شكل رذاذ أنفي أو جهاز استنشاق أو وصف أدوية غير محتوية على النيكوتين.

وغالبا ما يبدأ المدخنون العلاج ببديل النيكوتين، إذ تحلّ لصقات النيكوتين، مثلا، محل النيكوتين الموجود في السجائر وتساعد في تخفيف الرغبة بالتدخين، وبمرور الوقت، تنخفض بالتدريج كمية النيكوتين في اللصقات.

- تغيير العادات اليومية

على المدخن التفكير في تغيير عاداته الأخرى، التي تلعب دورا في تسهيل التدخين؛ فعلى سبيل المثال يتعين على الأشخاص، الذين يدخنون سيجارة مع قهوة الصباح أو في استراحة العمل بعد الظهر، إعادة التفكير فيما يفعلونه خلال تلك الأوقات، والتساؤل عما إذا كان بإمكانهم أن يستبدلوا التدخين بشيء آخر.

- ممارسة التمارين

تساعد ممارسة التمارين الرياضية على الشعور بالتحسن، حتى وإن اقتصرت على المشي، وذلك للحد من الرغبة في التدخين، فعند ممارسة الرياضة، يفرز جسمك الإندورفين ويبدأ دمك في التدفق، وهو أمر رائع يمكن أن تفعله لتشتيت انتباهك عن التدخين عند شعورك برغبة ملحة فيه.

- الاسترخاء

كثير من المدخنين يمارسون هذه العادة للمساعدة في تهدئة القلق والتوتر، فتجربة أساليب الاسترخاء، كاليوجا أو التنفس العميق أو التأمل، يمكن أن تعزز استجابة الجهاز العصبي، الأمر الذي يساعد في تخفيف القلق، ويزيد من مستوى التركيز والقدرة على التزام الهدوء.

- التخلص من كل ما يذكرك بالتدخين

على المدخنين التخلص من منافض السجائر والولاعات والأشياء الأخرى، التي تستخدم في التدخين، فالتخلص من هذه الأشياء يصعّب عليك تناول سيجارة، وقد يكون من المفيد أيضا تنظيف المنزل والسيارة للتخلص من رائحة الدخان.

- الحصول على المساعدة والدعم

على المدخنين مناقشة خططهم للإقلاع عن التدخين مع أفراد العائلة والأصدقاء، الذين يمكنهم المساعدة في اتخاذ هذه الخطوة، فيمكن التحدث معهم حول ما تشعر به، والصعوبات، التي تواجهها، وعدد السجائر تدخنها في اليوم.

كما تقدم المنظومات الصحية برامج للإقلاع عن التدخين متاحة عبر الإنترنت وبالحضور الشخصي، والتي يمكن أن تتيح الدعم الكامل للمرضى.

- فوائد الإقلاع عن التدخين

بمجرد التوقف عن التدخين، سيلاحظ المدخن تغيرا إيجابيا في صحته يشمل تحسن وظائف الرئة، وانخفاضا في السعال وفي عدد مرات الإصابة بضيق التنفس.

بمجرد توقف الشخص عن التدخين، تتحسن صحته بعدة طرق:

انخفاض ضغط الدم ومعدل النبض.

ارتفاع درجة حرارة اليدين والقدمين.

عودة مستوى أول أكسيد الكربون في الدم إلى وضعه الطبيعي.

زيادة مستوى الأكسجين في الدم.

انخفاض مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان.

تحسن القدرة على التذوق والشم، والدورة الدموية.

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