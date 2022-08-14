"من غير عريس وعروسة".. تفاصيل أغرب حفل زفاف في الهند "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في أمر فريد من نوعه، شهدت قرية في الهند واقعة غريبة للغاية، بعدما أقيمت مراسم حفل زفاف دون العريس والعروسة، بهدف إحياء عادة قديمة اعتادها السكان في هذه البلدة.

حفل الزفاف الذي ظهر فيه عائلتان، في قرية داكشينا كانادا، كان لعروسين فارقا الحياة قبل نحو 30 عاما، لإحياء عادة قديمة في البلد، وفقا لما جاء في موقع INDIA.

- عادة غريبة

وتجرى العادة في هذه القرية بإجراء العرس من أفراد عائلة المتوفى، ويشمل جميع الإجراءات المشابهة لحفل الزفاف العادي، ثم تذهب العائلتان إلى منزل بعضهما من أجل الخطوبة، وهناك موكب زواج، وحفل متكامل.

كما تقوم عائلة العريس بتحضير فستان الزفاف الذي سترتديه العروس المتوفية، وبعد الانتهاء من مراسم الزفاف، يتم تقديم الطعام الشهي على أوراق الموز.

- الفيديو يثير الجدل

وأثار فيديو حفل الزفاف الذي نشره اليوتيوبر الهندي آني آرون، عبر صفحته في موقع "تويتر"، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اليوتيوبر الهندي: "أنا أحضر حفل زواج، قد تسأل لماذا يستحق الأمر كتابة تغريدة، لقد مات العريس بالفعل، وماتت العروس أيضا منذ نحو 30 عاماً".

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