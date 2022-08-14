مفاجأة غير متوقعة من عروسين لـ كارول سماحة في حفلها الأخير «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجأة من نوع خاص تعرضت لها الفنانة اللبنانية كارول سماحة، خلال إحيائها حفل غنائي لها، ليلة أمس، في لبنان، حيث ظهر عروسان أمامها على المسرح، وقاموا بتحيتها، وهو ما سبب للأولى شعورًا بالغًا بالسعادة.

تفاصيل ظهور العروسين أمام كارول سماحة

ومؤخرًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظة صعود العروسين بشكل مفاجئ على المسرح أمام كارول سماحة، إذ بدت عليها ملامح المفاجأة والسعادة، وسرعان ما تبادلت معهما أطراف الحديث أمام الحضور.

وهنأت الفنانة اللبنانية، العروسين بزواجهما، قائلة: «هلا اتجوزتوا، شو ها المفاجأة؟، أكيد أول شيء مبروك سقفوا للعرسان»، ومن ثم تعرفت على اسميهما وهما «حنين» و«رامي»، مستطردة: «حنين ورامي اتجوزوا، إن شاء لله وشنا يكون حلو عليكن يارب، الله يعطيكن أيام حلوة، وربنا يديكوا أيام كلها سعادة».

تفاصيل إطلالة كارول سماحة

وخلال الحفل، أطلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، وهي مرتدية فستانًا أنيقًا باللون «الروز الفاتح»، أظهر رشاقتها، وذو فتحة جانبية، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي على ظهرها.

كارول سماحة تتلقى هدية غريبة في عيد ميلادها

وخلال الشهر الماضي، كانت تلقت الفنانة كارول سماحة، هدية غريبة وغير مألوفة بمناسبة عيد ميلادها، حيث ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قالت خلاله: «أنا إجا عيد ميلادي اليوم، وجاني كادوه كتير غريب ما بحياتي كنت بتخيل حدا يهديني أسد، أسد حقيقي عمره شهر، ما في أهضم من هيك؟ ما بيأذي أبدا لأنه بعده صغير ما عنده أنياب هادي، دي أحلى ذكرى بحياتي وحياة الله».