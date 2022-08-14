عاد للحياة مرة أخري بعد أن توقف قلبه كلياً.. تعرف على القصة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تمكن فريق طبي في دبي من إنقاذ حياة شاب هندي أصيب بجلطة قلبية مفاجئة أدت إلى توقف قلبه كلياً، وكانت حالته الصحية شديدة التعقيد واحتاج إلى تدخل طبي مكثف وسريع ليستعيد قلبه النبض ويعود للحياة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة التداوي الصحية مروان ابراهيم حاجي ناصر إن المريض وعمره 36 سنة، وصل للمستشفى في حالة خطرة جداً وفرص بقائه على قيد الحياة كانت محدودة نتيجة لاصابته بإنسداد شريان يسمى (صانع الأرامل) لتسببه في الوفاة بنسبة كبيرة، لكنه خضع لتدخل طبي عاجل استغرق 30 دقيقة أنقذ حياته من الموت، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وأضاف مروان ناصر، في بيان اليوم السبت: "لم يكن الشاب يعاني من أية أمراض قلبية، وأصيب باحتشاء قلب خلفي أثناء ممارسته رياضة الكريكيت، حيث شعر بضيق بالتنفس وفقد الوعي، وتولى فريق من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف نقله للمستشفى خلال دقائق، وتمكن فريق الطوارئ بالمستشفى من وضع خطة علاج عاجلة لإنقاذ حياته، رغم صعوبة حالته".

من جانبه، قال استشاري أمراض القلب التداخلية في مستشفى التداوي، وقائد الفريق الطبي، الذي أنقذ المريض، إن تشخيص الحالة أظهر أن المريض أصيب برجفان بطيني وهو اضطراب كهربائي مميت أدى إلى توقف القلب كلياً، ما دفع الطاقم الطبي إلى استخدام الصدمات الكهربائية مرتين، ونجح الأطباء في استعادة نبضات القلب خلال ثوان قليلة.

وتابع الدكتور سلمان عدي أن الفريق الطيي أجرى قسطرة قلبية إسعافيه لإزالة انسداد الشريانين وتولوا تركيب شبكات ودعامات وإجراء توسيع شرياني، لإنقاذ حياة المريض.

وأشار عدي إلى أن المريض خضع لعلاج في المستشفى لثلاثة أيام ثم عاد لمنزله بعد استقرار حالته بشكل كامل، ويستطيع ممارسة حياته بصورة طبيعية، ويمكنه ممارسة الرياضة بعد ستة أسابيع.

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