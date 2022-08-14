كيف يؤثر الإجهاد على مظهرك العام؟.. احذر سقوط الشعر والشيب

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الإجهاد يمكن أن يسبب الكثير من المشكلات للبشرة والشعر، مثل الشيب وترهل الجلد، وفيما يلي التأثيرات السلبية للإجهاد على بشرة الرجال وصحتهم بشكل عام، وذلك بحسب ما نشرت مجلة GQ المهتمة بشؤون الرجال.

التأثيرات السلبية للإجهاد على الجسم

يمكن للكورتيزول، وهو هرمون التوتر، تكسير الكولاجين والإيلاستين في البشرة، نظرًا لأنه يحافظ على مرونة البشرة وثباتها، وبالتالي الشعور الإجهاد يتسبب في ظهور التجاعيد الدائمة والخطوط الدقيقة على الجلد.

فرط التصبغ والشيب

فرط التصبغ يزداد مع تقدم العمر والتعرض لأشعة الشمس، وكذلك مع الشعور بالإجهاد، وفيما يتعلق بالشعر، يمكن أن يتسبب الإجهاد في فقدان الخلايا الصبغية في بصيلات الشعر ويصبح لونه رماديًا، وفيما يتعلق بالجلد، يمكن أن يحدث التأثير المعاكس.

حب الشباب

يتسبب الشعور بالإجهاد في ارتفاع الكورتيزول بالجسم، ما يزيد من إنتاج بشرتك للزيوت وبالتالي زيادة احتمالات انسداد المسام، وبالتالي الإصابة بـ حب الشباب.

إضعاف مرونة الجلد

بالتوازي مع أول تأثير سلبي على الجلد وهو ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، يؤدي الإجهاد إلى إضعاف مرونة الجلد وإتلاف وظائف الحاجز الواقي للبشرة، فتكون البشرة أكثر عرضة للتلف بسبب الجذور الحرة والمواد المسببة للحساسية والعوامل البيئية الأخرى.