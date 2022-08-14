3 نصائح يومية تساعدك على التخلص من الهالات السوداء.. ما علاقة الوسائد؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تشكل الهالات السوداء أزمة كبيرة لدى العديد من الأشخاص، خاصة السيدات التي قد تشعرهن بإزعاج عند الخروج نهارًا وفي المناسبات العامة، وذلك نظرًا لاهتمام المرأة البالغ بعنايتها الجمالية ومظهرها الخارجي، حيث أن الهالات السوداء تحت الأعين تجعل الأشخاص يبدون متعبين أو أكبر سنًا.

وحسب ما كشف موقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة، هناك عدة طرق طبيعية يمكن استخدامها للتخلص من الهالات السوداء أو التقليل من ظهورها، خاصة عند الاستمرار عليها لفترة من الوقت.

أسباب ظهور الهالات السوداء

- بعض أنواع الحساسية.

- التهاب الجلد التأتبي «إكزيما».

- الوراثة.

- مشكلات في التصبغ.

- فرك العينين.

- التعرض للشمس.

كيفية التخلص من الهالات السوداء

تساهم العديد من الخطوات البسيطة في علاج الهالات السوداء، والتقليل من ظهورها، والتي تتمثل في:

النوم جيدًا

يمكن أن يسبب التعب وقلة النوم ظهور الهالات السوداء تحت عينيك، لذلك يجب عليك الحصول على الوقت الكافي من النوم، الذي يتراوح من سبع إلى ثماني ساعات كل ليلة.

استخدام وسائد عالية

يمكن لوضع الوسائد الإضافية تحت رأسك، التقليل من انتفاخ تجمع السوائل في الجفون السفلية، وبالتالي التقليل من ظهور الهالات السوداء.

تقليل التعرض للشمس

يساعد تقليل التعرض للشمس من فرصة ظهور الهالات السوداء.

استخدام المرطبات

هناك عدد من المرطبات المتاحة، التي تساعدك في التخلص من الهالات السوداء تحت عينيك، حيث أنها تحتوي على مادة الكافيين وفيتامين هـ والصبار وحمض الهيالورونيك، وتساهم تلك المواد في تقليل ظهورها.