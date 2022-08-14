تحذير من الإفراط في عصير القصب.. مشاكل لا تتوقعها منها النزيف

القاهرة - سمر حسين - صحة

«أكادُ من فرط الجمال أذوب» هكذا ارتبطت كلمات الأغنية الشهيرة بتناول أكواب عصير القصب، خاصة مع ذروة فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ما يدفع الكثير للهرب لتناول عصير القصب، للترطيب وربما لمذاقه المميز والمختلف عن الكثير من المشروبات الباردة.

عصير القصب.. فوائد كثيرة ومخاطر صحية أيضا

ولعصير القصب العديد من الفوائد الصحية التي تجعله في مقدمة العصائر الطبيعية التي يرشحها الأطباء لعلاج الكثير من المشاكل الصحية، وعلى رأسها تقوية الأسنان، وتحسين وظائف الكلى، وعلاج الأملاح، تقوية جهاز المناعة، وتنظيم مستويات ضغط الدم، وتحسين صحة الكبد، وتخفيف حدة الأعراض المرافقة لليرقان، وتحسين الهضم، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عمومًا، تسريع عملية التئام وتعافي الجروح، وتقوية العظام، وفقًا لما ذكره الموقع الطبي webmd.

تحذير عاجل من الإفراط في عصير القصب

وعلى الرغم من فوائد عصير القصب الكبيرة، إلا أن الإفراط فيه قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، تحدث عنها الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية، مؤكدًا أن كوب العصير القصب قد يحتوي على 5 أعواد، وهو كمية كبيرة للغاية من السكريات.

وأوضح استشاري التغذيى، خلال حديثه لـ «هُن» مخاطر عصير القصب الصحية، وهي ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، فضلًا عن احتوائه على نسبة كبير من السعرات الحرارية، وهو مايستوجب عدم تناول أكثر من كوب واحد يوميًا.

كما حذر الطبيب من الإفراط من تناول عصير القصب، بسبب ما يحتويه من مركب «البوليكوسانول» المُسبب في سيولة الدم، وهو مايزيد من حدوث النزيف.

أضرار عصير القصب

الصداع

الغثيان

الدوار

الأرق

تفاقم حالة المرضى المصابين بأمراض نزف الدم.

التأثير على مستويات الكوليسترول.