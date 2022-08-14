أسترالية تنتقم من خيانة زوجها بطريقة غريبة.. فضحته في إعلان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتعدد وسائل الانتقام وحيل النساء في الثأر من شريكها الذي خانها، وعلى عكس الآلاف النساء اللاتي يعجزن عن التعامل في هذه اللحظات قررت سيدة أسترالية الانتقام من زوجها الخائن بحيلة غريبة وذكية، فقد دفعت من ماله الخاص لتجعل زوجها حديث منصات التواصل الاجتماعي والصحف العالمية بعد أن كتبت له معرفتها بخيانته وتتمنى أن يكون سعيدا عقب أخذ بطاقته الائتمانية أيضاً، واعتبرت الصحف أن هذا الاعلان غير مسبوق وتصرف المرأة في غاية الغرابة إلا أنه وجد تفاعلا كبيرا ودعما من المجتمع النسائي.

فضيحة الزوج بإعلان غير مسبوق

«عزيزي ستيف، أتمنى أن تكون سعيدا معها الآن، ستعرف البلدة بأكملها كم أنت خائن وسيئ.. من جيني» بهذه الكلمات دفعت الشابة الأسترالية جيني الكثير من الأموال لنشرها في إحدى الصحف الاسترالية ليصبح زوجها الخائن حديث الصحف والبلد كلها، ووعدته أن فضيحته ستنتشر سريعاً ويعرف الجميع مدى قذارته، والانتقام الأكبر أنها دفعت تكلفة الإعلان الذي فضحته فيه من بطاقته الائتمانية، وبعدها انتشرت الرسالة أو الإعلان بشكل كبير مما جعل إدارة الصحيفة تتدخل، وتعلّق على الضجة التي أثارها الإعلان غير المسبوق، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

رد الجريدة الأسترالية على الإعلان

«زوج مفضوح ومفلس» لم تكتف الاسترالية «جيني » بإعلان فضيحة زوجها الذي خانها فقد أخذت أمواله أيضا ودفعت من خلالها تكلفة الإعلان الذي تسبب في ضجة كبيرة خرجت على إثرها إدارة الجريدة ترد على الناس، وقالت الصحيفة: «توصلنا بعشرات الرسائل حول الإعلان وقررنا الرد عليها، أولا نحن لا نعرف من هو ستيف، لكن من الواضح أنه شخص سيئ جدا، ثانيا لن نكشف عن أي تفاصيل حول جيني، وأخيرا لم نقم بتحصيل رسوم من بطاقة الائتمان المشار إليها» للتوضيح أنهم لم يأخذوا أي مقابل من السيدة للإعلان التي قامت بنشره.