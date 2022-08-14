طبيبة روسية تحدد ما يجب تجنبه في حالة آلام الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت الدكتورة أولجا سافونينا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، ما يجب الابتعاد عنه في حالة الشعور بالألم في منطقة الصدر.

وتشير الأخصائية في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أنه عند الشعور بالألم في منطقة الصدر، يجب أولا عدم القيام بأي جهد بدني، والتوقف عن ذلك فورا إذا كان الشخص يعمل. وثانيا، قد لا يفيد تناول حبوب نتروغليسيرين، بل وحتى قد يلحق الضرر بالجسم، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وتضيف، علاوة على ذلك تنصح بعدم تدليك منطقة الألم، أو تبريدها، أو شرب مياه غازية أو ماء بارد اعتيادي.

وتوضح الأخصائية أعراض احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب الأخرى الصدر، بالإضافة إلى الألم في الصدر: هي الشعور بالضغط، انتقال الألم إلى الذراع والرقبة والفك، والشعور بالألم أثناء بذل مجهود بدني أو السير بسرعة وزوالها بعد وقف النشاط البدني واستبعاد النتروغليسيرين. سافونينا، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، ما يجب ا لابتعاد عنه في حالة الشعور بالألم في منطقة الصدر.

وتشير الأخصائية في حديث لموقع doctorpiter.ru، إلى أنه عند الشعور بالألم في منطقة الصدر، يجب أولا عدم القيام بأي جهد بدني، والتوقف عن ذلك فورا إذا كان الشخص يعمل. وثانيا، قد لا يفيد تناول حبوب نتروغليسيرين، بل وحتى قد يلحق الضرر بالجسم، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وتضيف، علاوة على ذلك تنصح بعدم تدليك منطقة الألم، أو تبريدها، أو شرب مياه غازية أو ماء بارد اعتيادي.

وتوضح الأخصائية أعراض احتشاء عضلة القلب وأمراض القلب الأخرى الصدر، بالإضافة إلى الألم في الصدر: هي الشعور بالضغط، انتقال الألم إلى الذراع والرقبة والفك، والشعور بالألم أثناء بذل مجهود بدني أو السير بسرعة وزوالها بعد وقف النشاط البدني واستبعاد النتروغليسيرين.

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