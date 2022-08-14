امرأة تفضح زوجها الخائن بطريقة شيطانية.. ماذا فعلت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أقدمت امرأة "داهية" على فضح زوجها الخائن بطريقة "شيطانية" مبتكرة لم يسبق لها مثيل.

وقامت المرأة بشراء إعلان صفحة كاملة في إحدى الصحف الأسترالية، مما جعله حديث المواقع الاجتماعية، وفق ما ذكرت صحيفة "البيان الإماراتي".

وبحسب موقع قناة "نيودلهي" الهندية فإن امرأة نشرت إعلاناً على صفحة كاملة لإحدى الصحف الأسترالية لتفضح فيه شريكها، الذي خانها مع امرأة أخرى.

وجاء في الإعلان: "عزيزي ستيف، أتمنى أن تكون سعيدا معها. الآن، ستعرف البلدة بأكملها كم أنت خائن بذيء.. من جيني" وفق سكاي نيوز.

ولم يقتصر انتقامها على الإعلان فقط، بل أضافت في رسالتها: "للإشارة: اشتريت هذا الإعلان باستخدام بطاقتك الائتمانية".

وانتشرت الرسالة كالنار في الهشيم، الأمر الذي جعل الصحيفة تدخل على الخط وتعلّق على الضجة التي أثارها الإعلان غير المسبوق.

وقالت صحيفة "Mackay and Whitsunday Life": "توصلنا بعشرات الرسائل حول الإعلان وقررنا الرد عليها هنا.. 1- لا نعرف من هو ستيف، لكن من الواضح أنه شخص سيئ جدا".

وأضافت: "2- لن نكشف عن أي تفاصيل حول جيني. 3- لم نقم بتحصيل رسوم من بطاقة الائتمان المشار إليها".

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