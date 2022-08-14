علي جمعة: الإسلام لم يعرف مشكلة في عمل المرأة.. و90 سيدة تولت الحكم

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن علاقة الرجل والمرأة في التاريخ الإسلامي كانت متوازنة، لافتا إلى أن الإمام ابن حجر العسقلاني كانت له 52 شيخة، أي تعلم على يد 52 امرأة، وهذا حدث في القرن التاسع هجريا.

التاريخ الإسلامي لم يعرف مشكلة في عمل المرأة

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المرأة كانت حاضرة في مجال ودائرة العلم والقضاء والسياسة، فهناك 90 امرأة تولت الحكم، والمقصود هنا ليست الخلافة، ولكن رئاسة الوزراء أو رئيسة الديوان أو غيرها من هذا القبيل، مؤكدا أن التاريخ الإسلامي لم يعرف إطلاقا مشكلة لعمل المرأة.

وتابع: «أحد كبار فقهاء المالكية في المغرب قال فلما نزلت المحلية الفلانية وجدت النساء يشتغلن بالزراعة، فلا أحد يذهب للزراعة إلا سيدات، لأن الرجال كانوا يشتغلون بالصيد، بالرغم أن الزراعة من أكثر الأعمال مشقة في السعرات الحرارية، ولكن الصيد بالطبع عمل أشد مشقة».

مدخل القوانين المتوازنة بين الرجل والمرأة

وواصل: «هذا الفقيه يتحدث عن فكرة الكد والسعاية الموجودة في الفقه المالكي، وفضيلة الإمام الأكبر أشار إليها كمدخل للدراسة للاستفادة من هذه المداخل لإعداد قوانين متوازنة بين الرجل والمرأة في إعطاء كل ذي حق حقه، وبالتالي عندما رأى هذا الفقية بأن السيدة تنتج فيكون لها كد وسعاية في الثروة التي تؤسسها للأسرة».