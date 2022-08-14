رضوى الشربيني تكشف وصفتها في نفخ الشفاه: «بحط شطة وببقى زي أنجلينا جولي» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ردت الإعلامية رضوى الشربيني، على حقيقة خضوعها لعمليات التجميل الخاصة بنفخ الشفاه، أمثال الحقن بالبوتوكس أو الفيلر، مؤكدة أنها لا تستعمل سوى الخلطات والوصفات الطبيعية التي تغير لون وحجم الشفاه، ولكن بشكل طبيعي، دون عمليات.

رضوى الشربيني: أستعمل خلطات طبيعية

وكشفت رضوى الشربيني عن وصفتها في «نفخ الشفاه»، خلال برنامجها «هى وبس» المذاع عبر فضائية «CBC Sofra»، قائلة «كذا مرة شخص يعلق في البرنامج إني عملت نفخ في شفايفي، فكررت النهاردة أقدم حاجة جديدة».

وتابعت رضوى الشربيني: «أولًا أنا طالعة دلوقتي من غير روج، والقطنة مبتكدبش» بعدما قررت تمرير القطنة على شفاهها.

وقدمت «الشربيني» مكونات الوصفة، والتي جاءت على النحو التالي: «قرفة، وشطة، وزيت لوز حلو، وفازلين، وفيه بعض الناس بيضيفوا زنجبيل».

وبدأت رضوى الشربيني في خلط المكونات ثم وضعها على الشفاه:: «الخلطة بتلون الشفايف عشان تلاقيها زي شفايف أنجلينا جولي، وهتلاقي شفايفك اتأثرت بالشطة، فلازم تتأكدي أن معندكيش حساسية».

وتابعت الشربيني: «سيبيها كام دقيقة لو هتتحملي، وأنا بسيبها من 5 إلى 10 دقائق، وهتدوم من 3 إلى 4 ساعات وبعد أيام هتلاقي لون الشفاه ثابت، وأحسن تكرريها مرتين فى اليوم».

رضوى الشربيني: عندي فوبيا من الحقن

واختتمت رضوى الشربيني، قائلة: «أنا مش عاملة فيلر ولا بوتوكس، لأن عندى فوبيا من الحقن لكن عندى بدائل طبيعية لكل جزء فى الوش».