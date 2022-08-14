دراسة: تناول الطعام عند الجوع فقط الأفضل لـ الدايت والصحة النفسية

القاهرة - سمر حسين - صحة

غالبًا ما يُطلب من متبعي الدايت تجاهل آلام الجوع حتى لا يخاطرون بتراكم الدهون، لكن من الأفضل في الواقع الاستماع إلى جسدك عندما يخبرك أن الوقت قد حان لتناول الطعام، كما يقول العلماء، بحسب دراسة جديدة، حيث ترتكز العديد من الأنظمة الغذائية الشائعة على تجاهل الشعور بالجوع على سبيل المثال حساب السعرات الحرارية أو تناول الطعام فقط في أوقات معينة من اليوم.

تناول الطعام عند الشعور بالجوع فقط

تشير الأبحاث إلى أن الثقة في شهيتنا وتناول الطعام عندما نشعر بالجوع، وهو ما يسمى الأكل بشكل حدسي أفضل لصحتنا النفسية والجسدية، ففي إحدى الدراسات، كان أولئك الذين يأكلون بشكل حدسي أكثر عرضة لـ وزن أقل والشعور بالسعادة مع أجسادهم من أولئك الذين قيدوا تناولهم للطعام.

وقال الباحثون إن الانسجام مع إشارات أجسامنا كان أكثر أهمية من اتباع أحدث نظام غذائي عصري أو خطة لتناول الطعام، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وفي الاستطلاع عبر الإنترنت، أجاب أكثر من 6000 شاب في ثماني دول على أسئلة حول احترام الذات ومؤشر كتلة الجسم (BMI)، وهو مقياس لمعرفة ما إذا كان الفرد يتمتع بوزن صحي أو غير صحي.

3 أنماط لتناول الطعام

نظر الباحثون في ثلاثة أنماط لتناول الطعام حدسية وعاطفية ومقيدة، ويعتبر الأكل العاطفي هو استجابة للإشارات الداخلية مثل الشعور بالتوتر أو الحزن، الأكل المقيد مقيد بشكل صارم بهدف فقدان الوزن أو الحفاظ عليه، وجد التحليل أنه كلما زاد عدد الأشخاص الذين يأكلون بشكل حدسي، كلما كانوا أكثر سعادة مع أجسادهم، كما كان لديهم ثقة أعلى بأنفسهم ووزن أقل.

من ناحية أخرى، ارتبطت المستويات الأعلى من الأكل المقيد والعاطفي بانخفاض رضا الجسم وتقدير الذات وزيادة الوزن.