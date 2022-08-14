صور نادرة لـ شويكار من الطفولة حتى زواجها الأول.. ذكرى وفاتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جمالها كاد أن يكون غير عادي، فهي اتسمت بملامح جذابة امتزجت بالرقة والدلع المتناغمين، لتصبح واحدة من أكثر السيدات والفنانات جاذبية في جيلها، شويكار صاحبة الوجه الملائكي، والموهبة الممتزجة بخفة الدم والتلقائية واحدة من أبرز نجمات زمن الفن الجميل، ومن ثم جاء زواجها من الفنان الراحل فؤاد المهندس، ليصبحا الثنائي الأشهر بين قصص الحب في عالم الفن.

صور نادرة لـ شويكار

تمر اليوم الذكرى الثانية لوفاة الفنانة شويكار، التي قدمت خلال مسيرتها الفنية نحو 181 عملًا ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، فهي ممثلة مصرية ذات جذور تركية، إذ أنها وُلدت لأب تركي وأم شركسية، فمنذ طفولتها اتسمت بجمال ملامحها ونظرتها الجذابة.

أحبت شويكار التمثيل وتمكنت بموهبتها المميزة الدخول إلى بوابة الفن، وذلك منذ مطلع ستينيات القرن العشرين، حتى أصبحت من أكثر الفنانات جماهيرية، خاصة في الأعمال التي شاركت فيها مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، من أفلامها ومسرحياتها.

الزواج الأول في حياة شويكار

علاقة حب وزواج شويكار وفؤاد المهندس، كانت واحدة من أشهر العلاقات الثنائية في الوسط الفني، لكنها لم تكن هذه هي الزيجة الأولى للفنانة الراحلة، إذ أنها تزوجت وهي في عمر الـ16 عامًا، من المحاسب حسن نافع الجواهرجي، وذلك بقرار من والدها، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة «منة الله»، لكن زيجتها لم تستمر طويلًا، حيث مرض زوجها وتوفي وهي لا تزال في الثامنة عشرة من عمرها، وباتت أرملة في سن صغيرة ومسؤولة عن تربية ابنتها.

فيما بعد التحقت شويكار بالدخول إلى مجال التمثيل، حيث شاركت في بطولة عدد من الأفلام والمسرحيات أمام الفنان فؤاد المهندس، وأصبحا من أشهر الثنائيات على الشاشة، حتى جمعتهما علاقة عاطفية وتزوجا على مدار 20 عامًا، وباتت قصة حبهم الأشهر على مدار سنوات طويلة.