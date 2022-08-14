توقعات الأبراج وحظك اليوم 14-8 : زيادة دخل للحمل.. وهذا البرج يشعر بالضيق

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

- برج الحمل

عاطفياً: تشعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير جيداً بشأن علاقتك بشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع زملائك.

ماديًا: تتحسن جميع أحوالك المالية.

- برج الثور

عاطفياً: تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة لذلك عليك استغلالها في التقدم في عملك.

ماديًا: تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية.

- برج الجوزاء

عاطفياً: تستعد لترتيب نزهة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستمتع اليوم بتنفيذ أفكارك والبحث والتواصل مع زملائك في العمل.

ماديًا: تنفق أموالا كثيرا على التسوق، كن حذرا وتصرف بحكمة.

-برج السرطان

عاطفياً: تشعر بالإعجاب نحو شخص ما في عملك.

مهنياً: عليك التركيز لإنجاز مهام عملك.

ماديًا: تشعر بالتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

-برج الأسد

عاطفياً: تشعر بالغضب من تصرفات شريك حياتك معك.

مهنياً: يصعب على زملائك التعامل معك في العمل.

ماديًا: تفكر في السفر إلى دول أخرى.

برج العذراء

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات لشريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالإحباط بسبب مهام عملك الكثيرة التي يجب عليك إنجازها.

ماديًا: ستتحسن الأحوال المادية وتلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.

-برج الميزان

عاطفياً: عليك التفكير جيداً قبل اتخاذ أي قرار.

مهنياً: عليك طلب أجازة من عملك.

ماديًا: ترغب فى القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك.

- برج العقرب

عاطفياً: تسيطر عليك رغبة تأجيل مقابلة شريك حياتك.

مهنياً: تحتاج أخذ قسط من الراحة والسفر لتغيير روتينك اليومي.

ماديًا: حاول التخلص من التوتر والطاقة السلبية والتحلي بالصبر.

-برج القوس

عاطفياً: تشعر بالمشاحنات والمشاكل مع شريك حياتك.

مهنياً: سوف تجني ثمار تعبك ومجهودك الفترة الماضية.

ماديًا: تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بالضيق.

-برج الجدي

عاطفيًا: عليك التحكم في انفعالاتك مع شريك حياتك.

مهنياً: عليك الحذر من أصدقائك في العمل.

ماديًا: حاول أن تقوم بترتيب أفكارك أولاً لتصل إلى نتائج مبهرة.

-برج الدلو

عاطفياً: تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: تؤتي ثمار جهودك في العمل التي طالما انتظارتها منذ فترة كبيرة.

ماديًا: تحصل على مكاسب مالية وتستطيع تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.

-برج الحوت

عاطفياً: تقضي يوم مميز مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بعدم التركيز وتشتيت الذهن في العمل.

ماديًا: عليك التفكير جيدا في إيجاد حلول للحصول على الأموال.

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