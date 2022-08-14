بإطلالة جريئة… داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة داليا البحيري فيديو قصير "ريل" على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية.



ظهرت مرتدية كاش باللون الأسود بقماش الدانتيل، مفتوح من منطقة الصدر والساق، ونسقت مع الإطلالة حذاء صيفي بنفس اللون.



واختارت أن تكون تصفيفة الشعر "بوني تيل"، واعتمدت مكياج بسيط يتناسب مع أجواء البحر.



ونسقت مع الإطلالة كلاتش هاند ميد باللون، ومجوهرات تشمل قلادة، واقراط، ومجموعة خواتم، ونظارة سوداء مربعة الشكل.



وكانت التعليقات على الإطلالة ما يلي : " زي القمر"، " أحلى داليا"، " بنحبك أوي".