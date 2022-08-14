بإطلالة جريئة .. هيفاء وهبي في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



نشرت الفنانة هيفاء وهبي عدة صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، حيث كانت الإطلالة في أخر فيديو كليب لها.



ظهرت مرتدية توب بصيحة الكب باللون الأزرق، بنطلون "باجي" بنفس اللون، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأخضر.



و اعتمدت على مكياج عيون سموكي ليظهر جمالها، وتركت شعرها منسدلًا.



وتمثلت المجوهرات في اقراط طويله، ونسقت مع الإطلالة جوانتي لامع باللون الذهبي مفتوح من منطقة الأصابع.



وكانت التعليقات على الإطلالة فيما يلي : "لوك يجنن"، " تأخدي العقل بجمالك"، " السحر والجاذبية كلها".