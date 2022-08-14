بإطلالة شبابية ملفته .. نادية الجندي تخطف الأضواء في احدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

نشرت الفنانة نادية الجندي، عدة صور لها عبر موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية في دبي.



ظهرت مرتدية فستان ميدي بقصة الكروازية، بمزيج من اللون النبيتي والفوشيا.



واعتمدت على ألوان النيود المائلة للكشمير في المكياج، لتتناسب مع ألوان الإطلالة.



ونسقت مع الإطلالة مجوهرات باللون الذهبي تتمثل في قلادة وأقراط واسوراه وخاتم، ليتناسب مع لون الحذاء.



وكانت التعليقات على الإطلالة فيما يلي : " ماشاء الله عليكي"، "نجمة الجماهير المتألقة"، "ست الستات باللون الأحمر".