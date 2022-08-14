تطورات في واقعة التحرش بطفلة المعادي: «الضحية تفقد النطق.. وادعاءات بوجود عاهة مستديمة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تمر ساعات على تحرير أسرة آية الترك البالغة من العمر 15 عامًا، محضر بالتحرش ضد أحد العاملين في واحد من أشهر كافيهات منطقة المعادي بالقاهرة، إذ اتهمته بالتحرش والاعتداء عليها بالضرب، خلال حضورها عيد ميلاد صديقتها، وحمل رقم 13077 جنحة، إلا وتحول الأمر رأسًا على عقب، بعدما وجدت الفتاة نفسها متهمة هي الأخرى بالاعتداء عليه.

الضحية تتحول لجاني

وكشفت فاطيما الترك، الشقيقة الأكبر لـ «آية» ضحية الواقعة، عن أن المتهم حرر محضرا ضد شقيقتها، بالاعتداء عليه وتسببها في عاهة مستديمة له: «عامل محضر أنه لم يقصد التعدي عليها، وأنها سكبت عليه مشروب ساخن وتعدت عليه حتى تسببت له في عاهة مستديمة، ومن المفترض أن يتم التحقيق للتأكد من ادعاءاته».

وتابعت «فاطيما» خلال حديثها لـ «هُن»: «هنطلب تفريغ الكاميرات اللي الكافيه رفض يفرغها تاني عشان نثبت حقها، وكمان لما دخل القسم امبارح يحققوا معاه في المحضر بتاعنا الخاص بالتحرش، كان سليم ومفيش عاهة ولا حاجة، وده دليلنا الوحيد».

واختتمت: «أختي من إمبارح في عياط مستمر ومش بتتكلم ولا تنطق من اللي حصل لها».

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قصة التعدي على آية صاحبة الـ 15 عاما

وتعرضت آية الترك، صاحبة الـ 15 سنة، للتحرش والتعدي بالضرب داخل الكافيه، وفقًا لما ذكرته شقيقتها، مؤكدة أن العامل تعدى على الأولى بالضرب المبرح بعدما رفضت تحرشه بها: «كانت في عيد ميلاد صاحبتها وهناك الجرسون اللي بيقدم الطلبات لها مد إيده على أنحاء متفرقة من جسمها مرتين بحجة أنه دون قصد، وافتكرت أختي أنه مش قاصد لكن لما كررها اتكلمت، وزعقت فضربها قدام الكل واتنقلت المستشفى».

وعن الحالة الصحية لـ «آية»، قالت: «بتقول حاسة بغمامة على عنيها لأنه ضربها جامد، غير الورم والنزيف اللي حصلها».

محضر بالشرطة والقبض على العامل

يذكر أن أسرة الضحية لم تترك حقها، إذ حررت محضرا حمل رقم 13077 جنحة، وتحرك الأمن بالفعل لضبط المتهم: «صاحب الكافيه أنكر وجوده، لكن الأمن قدر يجيبه فعلًا وحاليًا هيتحقق معاه، إلا أنه أنكر اعتدائه عليها وأكد أن مفيش كاميرات مراقبة في المكان».