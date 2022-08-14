الامارات | مركز «جامع الشيخ زايد الكبير» يُطلق غداً الدورة العاشرة من «الدليل الثقافي الصغير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُطلق مركز جامع الشيخ زايد الكبير، غداً، الدورة العاشرة من «الدليل الثقافي الصغير» - أحد البرامج التي تأتي تحت مظلة «الشباب الباني» - الذي يجمع المبادرات والأنشطة التي أطلقها على مر السنوات، وتعنى بفئة النشء من أجيال الوطن والشباب.

ويأتي ذلك لإبراز الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العمل بوطنية نابعة من إرث الإمارات الأصيل، التي يحرص المركز على غرسها في نفوس النشء من أجيال الوطن والشباب، وتزامناً مع فعاليات «اليوم العالمي للشباب».

وقالت أمل بامطرف، مدير إدارة التواصل الحضاري في المركز: «إنه وبهدف جذب الموهوبين للالتحاق ببرامج المركز التي تصقل مهاراتهم، يأتي برنامج (الشباب الباني) الذي يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية في المركز لما له من أثر يلامس قلوب جميع مواطني الدولة، لأنه مستلهم من الروائع الشعرية للوالد المؤسس الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، الذي كان جل اهتمامه بفئة النشء من أجيال الوطن».

وأضافت: «إن الفكرة تنبثق تزامناً مع فعاليات اليوم العالمي للشباب لاستثمار طاقات النشء خلال فترة الإجازة الصيفية لتقديم الصورة المشرقة للثقافة الإسلامية السمحة، وترجمة لدور المركز البارز في تعزيز رسالة دولة الإمارات المتمثلة في التعايش والسلام مع مختلف ثقافات العالم».

من جانبه، قال جمال الدهماني، مدير إدارة خدمات المصلين والزوار: «إن البرنامج التدريبي (الدليل الثقافي الصغير) يستند إلى منهجية تعليمية مبكرة ومستمرة تعمل على صقل مواهب وطاقات النشء من خلال منظومة من عناصر التدريب وورش العمل المختلفة، التي تثير شغفهم لتقديم الجولات الثقافية من مراحل عمرية مبكرة.