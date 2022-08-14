الامارات | 150 نسراً نفقت بحادثتي تسمم متعمدتين في بوتسوانا وجنوب إفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتل ما لا يقل عن 150 نسراً من أنواع مهدّدة بالانقراض نتيجة تعرّضها للتسمم، في حادثتين منفصلتين سُجلتا في بوتسوانا وجنوب إفريقيا.

ويُعتبر تسميم النسور أمراً شائعاً في جنوب إفريقيا الغني بالحيوانات البرية، إذ يستهدف الصيادون هذا النوع لأنه يلفت الانتباه إلى ممارساتهم غير المشروعة.

كما أن رؤوس النسور تستخدم في الطب التقليدي، على ما أفاد دعاة في مجال حماية البيئة حذّروا من أن قتل هذه الأنواع يقرّبها خطوة من الانقراض.