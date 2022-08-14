الامارات | ألماني يقطع 1200 كيلومتر على درّاجة من أجل «أطفال تونس»

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شكرا لقرائتكم خبر عن ألماني يقطع 1200 كيلومتر على درّاجة من أجل «أطفال تونس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع الناشط الألماني أندريه بريم، قرابة 1200 كيلومتر على درّاجة هوائية، من ألمانيا إلى تونس، لدعم مؤسسة لرعاية الأطفال الفاقدين للسند.
ووصل بريم (52 عاماً)، وهو طباخ ومدرب في التكوين المهني، أول من أمس، إلى تونس منهياً رحلة امتدت أكثر من أسبوعين ليقطع بذلك عدداً من المدن الألمانية قبل المرور عبر الأراضي الفرنسية.
ويعتزم بريم تخصيص مبلغ رمزي للتبرع يقوم على فكرة جمع يورو عن كل كيلومتر واحد يقطعه في رحلته، كما سيقضي بضعة أيام في المؤسسة للطبخ مع الأطفال.
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