10 مطالب من أولياء الأمور لـ وزير التعليم الجديد.. أبرزها العودة للورقة والقلم

القاهرة - سمر حسين - ماما

فور إعلان التعديل الوزاري الجديد، خاصة تعيين الدكتور رضا حجازي، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني، خلفا للدكتور طارق شوقي، انهالت مطالب أولياء الأمور من الوزير الجديد، وعرضت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مطالب أولياء الأمور، وجاءت على النحو التالي:

طلبات أولياء الأمور من وزير التعليم

معرفة نظام الثانوية العامة من أول السنة، هل هتكون الأسئلة اختيار من متعدد مثل السنة الماضية؟ بالإضافة إلى نظام الراسبين.

الالتزام في الامتحانات أن تكون من المنهج والعودة لـ الكتاب والقراءة والورقة والقلم.

إلغاء البابل شيت، وعودة المدارس لسابق عهدها، بالإضافة لعودة هيبة المعلم، والكتب المدرسية.

الحد من الدروس الخصوصية.

التخفيف من المناهج الجديدة بعيدا عن الحشو.

العودة إلى المدارس.

إلغاء التابلت

إلغاء التابلت حيث إنه ليس له دور سوى التشتت.

رجوع الثانوية العامة كسابق عهدها، ورجوع حق الطلاب الذين ظلموا في 2022، حيث إن الأسر منهارة.

وجود نموذج إجابة واحد لامتحانات الثانوية العامة، ويكون معلنا للجميع لأنه حق الطلاب وليس سرا.

تطوير مناهج بالعقل، وتناسب الفترة الزمنية للتيرم، وتدريب المدرسين عليها.