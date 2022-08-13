طريقة عمل الذرة المسلوقة.. «سهلة وصحية ومفيدة للأطفال»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الذرة من النباتات المفيدة والغنية بالمواد الغذائية، أهمها النشويات؛ لذلك ينصح الكثير من أطباء التغذية بجعل الذرة ضمن النظام الغذائي الثابت سواء للكبار أو الأطفال، مثل فيتاميني A وE وفيتامينات B، كما أنها مصدر للعديد من المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم والنحاس والفسفور والزنك، وغنية بالألياف الغذائية المفيدة جدا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من بعض مشاكله كالإمساك، ولهذا يقدم مطبخ «هن» في السطور التالية، طريقة عمل الذرة المسلوقة بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي ومروة الشافعي.

طريقة عمل الذرة المسلوقة

في الغالب لا تحتاجي إلى الكثير من المكونات في طريقة عمل الذرة المسلوقة، لهذا يمكن الاعتماد على المقادير التالية:

8 أكواز من الذرة

ملح.

ماء.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان عصير ليمون طبيعي.

رشة بهار مشكل.

رشة بهار بابريكا.

طريقة تحضير الذرة المسلوقة

أولا في طريقة عمل الذرة المسلوقة، احضرى أكواز الذرة، ثم قومي بإزالة الأوراق عنها، وتنظيفها من الوبر بشكل جيد.

ضعي الماء على النار، ثم قومي بوضع الذرة داخل الماء، وتحتاج لأن تسلق لمدة ساعة ونصف، وبعدها قومي بإخراج الذرة من الماء الساخن، ويتمّ تقديمها ساخنة مع رش الملح عليها حتى تعطي طعما مميزا.

يمكن أيضا طهيها بالبهارات كالآتي: احضري أكواز الذرة بعد سلقها، ثم قومي بإزالة حبات الذرة، ويتم وضع الذرة في مقلاة، ثم ضيفي إليها التوابل والبهارات والزبدة، وتقلب حتى تتشرب الزبدة، ومن ثم ضيفي إليها عصير الليمون.

اتركي الذرة على النار الهادئة لمدة عشر دقائق مع التقليب المستمر حتى تتجانس كامل المكوّنات مع بعضها البعض على كل طبق عند التقديم.

يمكنك تقديم الذرة الحب بكؤوس صغيرة أو كبيرة حسب الرغبة، مع العلم أن كل 100 جرام من الذرة تحتوي على ما يقرب من 400 سعر حراري، وهذا بالتالي يتحول إلى دهون متراكمة في الجسم إذا لم يتمّ التخلص منها.