لايف ستايل

10 صور لأحفاد المشاهير «نسخة طبق الأصل».. أبرزهم غادة عبد الرازق وهيفاء وهبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/17
  • 2/17
  • 3/17
  • 4/17
  • 5/17
  • 6/17
  • 7/17
  • 8/17
  • 9/17
  • 10/17
  • 11/17
  • 12/17
  • 13/17
  • 14/17
  • 15/17
  • 16/17
  • 17/17

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ابنة وحفيدتا هيفاء وهبي

«العرق يمد لسابع جد» مثل شعبي يعكس العلاقة بين الجد والحفيد، اللذين تجمعهما بعض الصفات أو الملامح، وربما الموهبة في كثير من الأحيان. 

ولأن المشاهير دوائما ما يدور حولهم علامات استفهام، فيبقى لظهور أحفادهم اهتمامًا خاصا من جماهيرهم ومتابعيهم؛ فمنهم من يقارن ملامح الجد بحفيده وكذلك موهبته وشخصيته، بالإضافة إلى الأعمار التي تعكس تقدم عُمر الأجداد؛ ليظل الحفيد في دائرة الضوء حتى وإن كان غير مشهور، ولا نعرف عنه سوى إنه حفيد فنان ما. 

من الزعيم عادل إمام، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يرصد «هُن» أبرز أحفاد المشاهير، في السطور التالية: 

أحفاد محمود ياسين وشهيرة

عائلة فنية، وشجرة مواهب ترأسها الفنان الكبير محمود ياسين والفنانة شهيرة، ولم تتوقف عند الأبناء رانيا وعمرو ياسين، بل امتدت للأحفاد، وهم «عمر رياض» ابن الفنان محمد رياض ورانيا ياسين، و«محمود ياسين» نجل المؤلف عمرو محمود ياسين، وحفيد الراحل محمود ياسين. 

dc75ac1aad.jpg

8761426216.jpg

6eea503af2.jpg

سارة حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة 

تعتبر سارة حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، واحدة من أشهر «Influencers» على مواقع التواصل الاجتماعي. 

عمر حفيد فاتن حمامة وعمر الشريف

عمر جونيور حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة، وهو فنان شاب غادر البلاد عقب وفاة جده، ودرس السياسة، وحصل على الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد.

0b858d70bc.jpg

نور خالد النبوي حفيد فنانة شهيرة 

لم يخطف نور النبوي الأنظار لموهبته ولكونه نجل الفنان الكبير خالد النبوي فقط، فكانت المفاجأة الكبيرة بعدما كشفت الفنانة الشهيرة عواطف حلمي أن حفيدها هو نور خالد النبوي، كونها جدته من ناحية الأم.

fa1c0e6d47.jpg

نور حفيدة رشوان توفيق

على الرغم من ابتعادها عن الوسط الفني، تمكنت خطفت «نور» حفيدة الفنان رشوان توفيق، خلال الفترة الماضية من خطف الأنظار بعدما ظهرت رفقة جدها احتفالًا بخطبتها. 

c2e21c31f9.jpg

حفيد كمال الشناوي 

الفنان عمر كمال الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، برع خلال السنوات القليلة الماضية في عدة أدوار درامية، على رأسها مسلسل «فرصة تانية».

5033520193.jpg

جميلة عوض حفيدة محمد عوض

على الرغم من تحقيقها نجاحا كبيرا في بداية ظهورها إلا أن الكثيرين لم يعرفوا أن الفنانة الشابة جميلة عوض، هي حفيدة الفنان الكبير محمد عوض. 

f579bedc5a.jpg

ناهد السباعي حفيدة فريد شوقي

تنتمي الفنانة الشابة ناهد السباعي لعائلة فنية جدا؛ فجدها الفنان الراحل فريد شوقي، وجدتها هدى سلطان.

a7a8242aa7.jpg

e628872ca1.jpg

أحفاد هيفاء وهبي

على الرغم من ابتعادهم عن الوسط الفني، دانييلا ورهف فواز، أحفاد هيفاء وهبي، من ابنتها الوحيدة زينب فياض دائما ما تخطفان الأضواء فور ظهورهما. 

9f89b64c3d.jpg

حفيدة الزعيم عادل إمام

هالة مقبل، هي حفيدة الفنان عادل إمام، التي اشتهرت بتقليد بعض أعماله ومشاهده عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق «تيك توك».

a85df80dc0.jpg

949785c97b.jpg

أحفاد غادة عبد الرازق

تحرص الفنانة غادة عبد الرازق دائما على الظهور مع أحفادها من ابنتها الوحيدة «روتانا» التي لا تخفيهم عن الإعلام، ويخطفن الأنظار معها بكل مرة. 

ff0568a20c.jpg

b90ccea429.jpg

215e990a03.jpg

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا