10 صور لأحفاد المشاهير «نسخة طبق الأصل».. أبرزهم غادة عبد الرازق وهيفاء وهبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«العرق يمد لسابع جد» مثل شعبي يعكس العلاقة بين الجد والحفيد، اللذين تجمعهما بعض الصفات أو الملامح، وربما الموهبة في كثير من الأحيان.

ولأن المشاهير دوائما ما يدور حولهم علامات استفهام، فيبقى لظهور أحفادهم اهتمامًا خاصا من جماهيرهم ومتابعيهم؛ فمنهم من يقارن ملامح الجد بحفيده وكذلك موهبته وشخصيته، بالإضافة إلى الأعمار التي تعكس تقدم عُمر الأجداد؛ ليظل الحفيد في دائرة الضوء حتى وإن كان غير مشهور، ولا نعرف عنه سوى إنه حفيد فنان ما.

من الزعيم عادل إمام، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يرصد «هُن» أبرز أحفاد المشاهير، في السطور التالية:

أحفاد محمود ياسين وشهيرة

عائلة فنية، وشجرة مواهب ترأسها الفنان الكبير محمود ياسين والفنانة شهيرة، ولم تتوقف عند الأبناء رانيا وعمرو ياسين، بل امتدت للأحفاد، وهم «عمر رياض» ابن الفنان محمد رياض ورانيا ياسين، و«محمود ياسين» نجل المؤلف عمرو محمود ياسين، وحفيد الراحل محمود ياسين.

سارة حفيدة عبدالرحمن أبو زهرة

تعتبر سارة حفيدة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، واحدة من أشهر «Influencers» على مواقع التواصل الاجتماعي.

عمر حفيد فاتن حمامة وعمر الشريف

عمر جونيور حفيد عمر الشريف وفاتن حمامة، وهو فنان شاب غادر البلاد عقب وفاة جده، ودرس السياسة، وحصل على الماجستير في السياسة المقارنة من كلية لندن للاقتصاد.

نور خالد النبوي حفيد فنانة شهيرة

لم يخطف نور النبوي الأنظار لموهبته ولكونه نجل الفنان الكبير خالد النبوي فقط، فكانت المفاجأة الكبيرة بعدما كشفت الفنانة الشهيرة عواطف حلمي أن حفيدها هو نور خالد النبوي، كونها جدته من ناحية الأم.

نور حفيدة رشوان توفيق

على الرغم من ابتعادها عن الوسط الفني، تمكنت خطفت «نور» حفيدة الفنان رشوان توفيق، خلال الفترة الماضية من خطف الأنظار بعدما ظهرت رفقة جدها احتفالًا بخطبتها.

حفيد كمال الشناوي

الفنان عمر كمال الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي، برع خلال السنوات القليلة الماضية في عدة أدوار درامية، على رأسها مسلسل «فرصة تانية».

جميلة عوض حفيدة محمد عوض

على الرغم من تحقيقها نجاحا كبيرا في بداية ظهورها إلا أن الكثيرين لم يعرفوا أن الفنانة الشابة جميلة عوض، هي حفيدة الفنان الكبير محمد عوض.

ناهد السباعي حفيدة فريد شوقي

تنتمي الفنانة الشابة ناهد السباعي لعائلة فنية جدا؛ فجدها الفنان الراحل فريد شوقي، وجدتها هدى سلطان.

أحفاد هيفاء وهبي

على الرغم من ابتعادهم عن الوسط الفني، دانييلا ورهف فواز، أحفاد هيفاء وهبي، من ابنتها الوحيدة زينب فياض دائما ما تخطفان الأضواء فور ظهورهما.

حفيدة الزعيم عادل إمام

هالة مقبل، هي حفيدة الفنان عادل إمام، التي اشتهرت بتقليد بعض أعماله ومشاهده عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق «تيك توك».

أحفاد غادة عبد الرازق

تحرص الفنانة غادة عبد الرازق دائما على الظهور مع أحفادها من ابنتها الوحيدة «روتانا» التي لا تخفيهم عن الإعلام، ويخطفن الأنظار معها بكل مرة.