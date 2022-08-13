"ماتشغلهاش طوال الليل".. تجنب هذه الأخطاء عند استخدام المروحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

المروحة من الوسائل التي يلجأ إليها عديد الأشخاص في فصل الصيف للتخلص من الحر والشعور بالراحة، لكن هناك أخطاء نرتكبها عند استخدامها قد تسبب كوارث.

ووفقا لموقع which، إليكم بعص الأخطاء الشائعة التي قد نرتكبها عند استخدام المروحة.

- تشغيل المروحة طوال الليل

ترك المروحة تعمل طوال الليل قد يسبب عطلا كهربائيا في وقت من الأوقات، كما أن هذا الأمر قد يتسبب في احتمال نشوب حريق.

وإذا كنت تريد ترك المروحة تعمل طوال الليل، فتأكد من خلوها من الغبار وبعدها عن الستائر.

- عدم تنظيف المروحة باستمرار

من المهم تنظيف المروحة باستمرار، لأن تجاهل ذلك يمكن أن يسد فتحاتها بالغبار، مما يؤدي إلى وضع المحرك تحت ضغط إضافي، الأمر الذي يزيد من احتمالية ارتفاع درجة حرارته والتسبب في حدوث حريق.

- شراء مروحة مجهولة المصدر

من المهم للغاية شراء مروحة من علامة تجارية معروفة، كي تضمن حصولك على منتج عالي الجودة، جرى اختباره بواسطة مفتشي السلامة

وقد يكون شراء مروحة رخيصة أمرا خطيرا، قد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق في بعض الحالات.

- تجاهل الأصوات الغريبة

بعض الأصوات الغريبة التي تصدر عند تشغيل المروحة، علامة على وجود عطل كهربائي، لذا ينصح بالتأكد دائما من توصيلها بإحكام، وعند ملاحظة أي رائحة احتراق أو ضوضاء غير عادية، يجب إيقاف تشغيلها على الفور.

- عدم الفحص الدوري للمروحة

يختفظ البعض بالمروحة لسنوات، دون إجراء فحص دوري لها، ما قد يسبب تلف للكابلات، وفتحات التهوية.

اقرأ أيضا:

ماذا يحدث عند وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة

تحذير.. ما خطورة مادة بروبيونات الكالسيوم الموجودة في الباتيه؟

احذر.. تناول جرعة زائدة من هذا الفيتامين يهدد صحتك

ماذا يحدث لجسم المرأة إذا توقفت عن ممارسة العلاقة لفترة طويلة؟

الماء المغلي أم المفلتر.. أيهما أفضل؟